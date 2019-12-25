В Северной Каролине с неба на машину упал сом

Автолюбителям Северной Каролины стоит быть осторожнее: с неба начали падать весьма увесистые рыбы, которые вполне могут покалечить. Местная жительница по имени Реза Уолстон рассказала, что, когда она вечером ехала домой, на её лобовое стекло свалился сом. Рыбина повредила это стекло, создав на нем подобие паутины, сообщает портал Новости Планеты.Как оказалось, сома несла птица, однако, скорее всего, не выдержала его. Инцидент произошел во время движения по дороге River Road (Вашингтон, штат Северная Каролина). Канал KSAZ разузнал, что птица была похожа на ястреба. Во всяком случае размеры были подобными. К счастью, ни Рейзи, ни её трехлетний сын, который тоже находился в машине, не пострадали. Женщина призвала быть внимательными на дорогах, так как никогда не знаешь, чего ожидать. Найти рыбину Рейзи помогла проезжающая мимо двоюродная сестра с мужем, в противном случае женщине бы никто не поверил. Новость впервые появилась в социальной сети Facebook, она быстро стала вирусной, собрав больше тысячи комментариев.