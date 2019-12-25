Ученые нашли окаменелый мозг возрастом полмиллиарда лет

Геологи из Гарвардского университета отчитались о весьма интересной находке: они выкопали мозг пока что неизвестного морского животного, которому полмиллиарда лет, сообщает портал Новости Планеты.Наука отмечает, что мягкие ткани не каменеют. Из этого следует, что обнаружить мозг древних созданий не представляется возможным. Множество исследований показало, что данный материал в короткие сроки разлагается. Возникает вопрос: каким же образом сохранился мозг, обнаруженный учеными? Специалисты Гарвардского университета на основе своей находки попытались доказать, что мягкие ткани, которым даже пятьсот миллионов лет, способны сохраняться.Мозг создания кембрийского периода обнаружили в штате Юта. Сейчас можно сказать, что мозг принадлежал небольшому животному с жестким экзоскелетом. Во время изучения нескольких образцов ученые сделали вывод, что вдоль средней части тела сохранились нервные ткани. Элементов достаточно, чтобы назвать находку окаменелым нервным веществом.