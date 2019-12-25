Физики считают, что лунная пыль может убить астронавтов электрическим током

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Физики считают, что лунная пыль может убить астронавтов электрическим током

Физик плазмы из Университета Южной Калифорнии Джозеф Ван заявил, что лунная пыль представляет серьезную опасность для астронавтов, так как она может привести к смертельному поражению электрическим током.

Физики считают, что лунная пыль может убить астронавтов электрическим током

Джозеф Ван вместе с членами своей команды провел серию экспериментов, в ходе которого и было это установлено. Зубчатые части реголита, как выяснилось, могут повредить не только очень чувствительное оборудование и аппаратуру, но и легкие человека. Также были испытаны скафандры астронавтов и их способность отражать удары. 

Удар электрическим током происходит, когда электрическая энергия от заряженного источника проникает через тело. Зачастую удар не превышает разряд статического электричества, но большое напряжение может привести к непоправимым последствиям.

Как предполагают исследователи, темная сторона Луны, где и будут проводить свои исследования астронавты, является сильно заряженной.

«В отсутствие глобального магнитного поля и атмосферы лунная поверхность электрически заряжается при столкновении космической плазмы и эмиссии фотоэлектронов», — объяснил Ван в ходе Американской геофизической конференции в Сан-Франциско. 

Таинственная темная сторона Луны, которая является малоизученной, может быть и чрезвычайно опасной. Ученые даже не могут спрогнозировать, что может случиться, если астронавтам придется выкопать и переместить куда-то реголит в больших количествах.

Пылевое покрытие усиливает дифференциальную зарядку на поверхности и создает точки «тройного соединения», которые провоцируют возникновение дуги. 

Астронавты «Аполлона-17» в свое время рассказывали, что видели летящую и сияющую лунную пыль, на которую совершенно не действовала гравитация. Это явление они назвали лучами сумерек, передает OAnews.