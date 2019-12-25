«Личинки гаишников»: чиновник посмеялся над детьми в желтых жилетках — Блокнот Россия

Воспитатели ради безопасности надели на детишек яркие жилеты, которые вызвали странную реакцию чиновника.

Глава пресс-службы Пермской городской думы Станислав Шубин назвал детей «личинками гаишников». Об этом написал на свой странице в Facebook, опубликовав фотографию детей в желтых жилетах рядом со входом в Музей пермских древностей.

«Этот пост ничего не означает. Просто красивая картинка, смешная», — объяснил свой поступок Шубин Ura.ru.

Судя по ракурсу, фотография сделана из окна пермской мэрии, где находится рабочий кабинет Шубина. Группу детей, вероятнее всего, привели на экскурсию в Музей пермских древностей.

По закону, светоотражающие жилеты должны надевать водители при выходе из автомобиля на трассах в темное время суток вне населенных пунктов. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют закреплять светоотражающие элементы на одежде школьников даже в пределах города.