Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

Владимир Путин и Борис ЕльцинФото: Владимир Родионов / РИА Новости

Бывший президент России Борис Ельцин, покидая свой пост в 1999 году, попросил своего преемника Владимира Путина беречь страну. Слова Ельцина раскрыл в интервью «Би-би-си» занимавший в то время должность его советника Валентин Юмашев.

По его словам, разговоры о том, что между Путиным и Ельциным существовали некие договоренности по поводу кадровых назначений и обеспечения безопасности бывшего российского лидера и его семьи, — это «полная ерунда». Как отметил Юмашев, Ельцин, будучи мудрым политиком, прекрасно понимал, что все подобные договоренности заканчиваются в тот момент, когда новый человек занимает президентское кресло.

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: «Берегите Россию»», — вспомнил советник.

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Он также отметил, что нынешний президент пытается выполнять просьбу своего предшественника. Так, считает Юмашев, России под руководством Путина удалось улучшить свое экономическое положение.

Ранее Юмашев рассказал, что Ельцин подал в отставку за несколько месяцев до выборов, чтобы дать фору своему преемнику Путину. По его словам, этот шаг позволял Путину усилить позиции в борьбе против «мощного политика» Евгения Примакова и «блестящего мэра» Юрия Лужкова, а также «с еще большей гарантией» выиграть выборы.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке и назначил и.о. президента тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

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