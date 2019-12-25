Президент Киргизии впервые прокомментировал конфликт с Атамбаевым

Соорнбай ЖээнбековФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков впервые прокомментировал конфликт со своим предшественником на этом посту Алмазбеком Атамбаевым. Его слова передает Sputnik Кыргызстан.

Жээнбеков отметил, что с момента вступления в должность главы государства он ни разу не отреагировал на публичные замечания своего предшественника. «Сами дадите оценку. Были призывы, делящие страну, к захвату власти», — рассказал он. По его словам, он до последнего момента надеялся, что Атамбаев прекратит свою оппозиционную деятельность, но вместо этого тот «завел в пропасть всех».

Президент Киргизии подчеркнул, что будущее экс-главы государства определит суд, и этот вопрос находится вне его компетенции. «Черта, когда мы могли все решить вдвоем, уже пройдена», — подчеркнул он. При этом Жээнбеков напомнил, что раньше Атамбаев был его соратником, поэтому ему небезразлична его судьба, а сложившуюся ситуацию он переживает нелегко.

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12 декабря стало известно о выводах Государственной комиссии по расследованию августовских беспорядков в Киргизии. Там заявили, что экс-президент республики готовил насильственный захват государственной власти. Атамбаева обвинили в попытке дать вооруженный отпор сотрудникам силовых ведомств и устроить провокацию с возможными человеческими жертвами среди своих сторонников.

7 августа киргизский спецназ пытался задержать Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сторонники бывшего президента дали бой силовикам. На следующий день силовики снова попытались арестовать Атамбаева, и столкновения продолжились. После третьей попытки штурма политик сдался властям. В ходе столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. 9 августа экс-главу государства поместили в СИЗО. После этого Атамбаеву были предъявлены обвинения в убийстве и других тяжких преступлениях.

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