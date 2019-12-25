Делегация Европарламента посетит Турцию для наблюдения за делом Османа Кавалы

Сергей Лагодинский, глава делегации Европейского парламента в ЕС и Турции и представитель по внешней политике группы «Зелёные / ОДВ», посетит Стамбул, чтобы внимательно следить за судебным процессом над Кавалой, который находится в тюрьме более двух лет, пишет Duvar.

Целью визита Лагодинского является демонстрация солидарности с Кавалой, его семьёй, гражданским обществом в Турции и многими другими незаконно задержанными, говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарём парламентской делегации ЕС-Турция.

Напомним, что бизнесмен обвиняется в организации протестов в парке Гези в 2013 году, которые произошли в Стамбуле на площади Таксим в результате жёсткой реакции правительства на группу протестующих, пытающихся помешать вырубке деревьев в рамках большого проекта развития, запланированного правительством.

Он был арестован в 2017 году по подозрению в попытке свергнуть правительство и подорвать конституционный порядок при помощи насилия. В дополнение к обвинениям, связанным с протестами в парке Гези, Кавале также предъявлены обвинения, связанные с неудавшейся попыткой государственного переворота, предпринятой 15 июля 2016 года.

Отметим, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно постановил, что Турция нарушила права Кавалы, одновременно призвав к его немедленному освобождению.