Козак рассказал о подорожании импортных автомобилей в 2020 году

Повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года может привести к подорожанию импортируемых в Россию автомобилей на 2-5%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что заметного роста цен на машины с локализованным в РФ производством не будет.

«У нас увеличен утилизационный сбор — это примерно 2-5% от стоимости автомобиля. Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, плюс у нас реализуется масштабная программа повышения экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому мы вынуждены были утилизационный сбор собрать, и, вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают», — сказал Дмитрий Козак.

Однако автомобили тех автопроизводителей, чье производство локализовано в России или имеет высокий уровень локализации, не подорожают существенно из-за мер господдержки.

Козак отметил, что в настоящее время государство оказывает существенную поддержку автопрому в плане стимулирования производства и спроса на автомобили, в том числе поддерживает спрос на машины эконом-класса, которые тоже выпускаются в России.

Также он выразил надежду, что автопроизводители продолжат локализацию производства в России, организовывая не просто отверточную сборку, но и «производство автокомпонентов и так далее». Сейчас, по словам вице-премьера, локализация развивается быстрыми темпами практически во всех компаниях.

Ранее «Автоновости дня» писали, что с 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» может повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в среднем на 2%.