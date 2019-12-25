Обновленный Hyundai Solaris появится в России в 2020 году

Обновленные Hyundai Solaris и Creta появятся в России уже в первом квартале 2020 года. Об этих и других новинках корейской марки, запланированных на следующий год, рассказал журналистам управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Интересно, что рестайлинговый Solaris, чья тестовая сборка, как ранее сообщали «Автоновости дня», уже началась, может выйти в продажу первым – ориентировочно, в феврале-марте 2020 года. Сразу после него ожидается появление слегка обновленной Creta, которая уже не первый год удерживает лидирующие позиции в сегменте SUV (кроссоверов и внедорожников).

Далее, во втором квартале россиянам предложат «оспортивленный» кроссовер Tucson в специальной комплектации N-Line. В компании полагают, что такая модель позволит дифференцировать клиентскую аудиторию и удовлетворить потребности тех, кто давно хотел приобрести компактный и, при этом, динамичный паркетник со спортивной внешностью.

Наконец, последней новинкой Hyundai в 2020 году станет большой кроссовер Palisade. Новоиспеченный флагман бренда успешно зарекомендовал себя на домашнем рынке в Южной Корее и имеет все шансы стать одним из самых продаваемых SUV в своем классе в том числе и у нас в России.