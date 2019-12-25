Минпромторг ожидает падения продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в России по итогам 2019 года не должны упасть более чем на 2,5-3%. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос об ожиданиях по объему реализации новых машин по итогам этого года.

«Я рассчитываю, что коррекция продаж не превысит 2,5-3% от прошлогодних объемов», — сказал Денис Мантуров.

При этом министр не стал давать каких-либо прогнозов по авторынку на 2020 год, отметив, что для предметного разговора на эту тему нужно «как минимум прожить первый квартал следующего года».

«Мы сильно зависим от потребительского спроса – это основной влияющий фактор, если говорить про легковые автомобили. Но уже сейчас предусмотрели определенный объем средств, который будет зарезервирован на оказание поддержки именно по спросу. В бюджет заложено сегодня порядка 5 млрд рублей», — пояснил министр.

Напомним, в конце ноября правительство РФ продлило действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 — 2022 годы. Условия остались прежними: размер скидки составит 10% для России и 25% для Дальнего Востока, а стоимость машины не должна превышать 1 млн рублей.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что опрошенные агентством «АвтоСТАТ» дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей и в 2020 году.