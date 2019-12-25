Где взять кредит на погашение других кредитов

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Где взять кредит, чтобы погасить другие кредиты

Из-за чего вообще возникают такие проблемы? Здесь есть несколько вариантов:

Люди берут кредиты, но не планируют процесс погашения задолженности по ссуде. То есть, распоряжаются заработанными денежными средствами неправильно, благодаря чему не могут вовремя погасить задолженность. Именно так и возникают просрочки, а вслед за ними и судебные разбирательства; Люди открывают свой собственный бизнес, в основе которого лежат заемные денежные средства, но по какой-то причине он прогорает или не окупает себя слишком долго. Появляются проблемы с деньгами – нужно кормить, одевать и обеспечивать себя, а также свою семью. А средства нерезиновые и на оплату задолженностей их не хватает; Люди изначально берут кредит с целью его не гасить (бывают и такие индивиды), спустив разбирательства “на тормозах”, но в один момент одумываются, а денежных средств попросту нет; Человеку урезали заработную плату, потому что из-за кризиса организация находится в сложном положении. И теперь ему попросту не хватает средств для своевременного вноса платежей; Гражданин попал под сокращение или предприятие закрылось, вследствие чего он остался без работы и денег.

Как видите, причин действительно хватает. И это мы перечислили лишь основные, наиболее часто встречающиеся. Именно поэтому мы решили рассказать Вам, где можно взять кредит на погашение задолженностей по другим кредитам. Ведь далеко не всегда финансовые трудности возникают из-за заёмщика. Более того, никто не желает портить отношения с банковскими организациями, ведь даже самые малейшие просрочки отмечаются в кредитной истории и направляются прямиком в БКИ. Чтобы ничего подобного не было, нужно как-то выкручиваться. И если родственники и друзья не дают денег взаймы, можно обратиться в другие банки с целью получения кредита и уплаты долгов.

Очередной кредит – это иллюзия

Да, действительно, сказав, что очередной кредит на погашение прошлых займов – это иллюзия, мы ничуть не слукавили. Это так, без преувеличения. В течении какого-то времени у Вас, определённо, будут денежные средства на погашение долгов. Но они же не резиновые. Как скоро они закончатся? Это произойдёт в любом случае и доставит Вам массу неудобств:

Во-первых, на Вас останутся прежние задолженности. Вряд ли Вы сможете погасить их все в счёт нового кредита;

Вряд ли Вы сможете погасить их все в счёт нового кредита; Во-вторых, на Ваши плечи “повиснет” очередной кредит и его тоже нужно каким-то мистическим способом погасить.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что взяв кредит на погашение других займов, Вы буквально роете ещё более глубокую долговую яму. Нет ни одного человека в мире, которому увеличение финансовой нагрузки сыграло бы на руку. Не стоит ждать от жизни подарков.

Наверняка среди Ваших друзей найдётся человек, испытавший повышение финансовой нагрузки на себе и до сих пор он не может разобраться с кредитами, которые в своё время нещадно брал. Как бы то ни было, чужой опыт – он и есть чужой опыт. Лишь на своей шкуре опробовав всё это, можно понять, что Вы были неправы, взяв очередной кредит на погашение прошлых. С другой стороны, набив собственные шишки, Вы наверняка второй раз во всё это не полезете.

Людям свойственно верить в чудо. Мы уверены, что многие, прочтя данную статью продолжат брать кредиты с мыслью «У меня всё сложится иначе, я не попаду в огромную долговую яму; я смогу сделать всё правильно; я не глупый человек, но мне нужны деньги, чтобы рассчитаться со старыми задолженностями». Именно поэтому мы не будем Вас отговаривать и поможем решить проблему.

Безусловно, бывают и совсем иные случаи, когда очередной кредит действительно помогает справиться с нынешними задолженностями, после чего заёмщик медленно, но уверенно справляется с некогда непосильной для него ношей. Бесспорно, такое случается, но ужасно редко.

Зато обратная ситуация приключается гораздо чаще. И Вы лишь усугубляете своё положение, взяв очередную ссуду под процент. Вы словно тянете себя на дно. Финансовые обязательства будут давить на Вас сверху ещё долгое время. Однако, если спрос на кредиты для погашения задолженностей по другим кредитам всё ещё есть, значит, самое время заняться поиском предложений. Предлагаем перейти к рассмотрению наиболее приемлемых вариантов.

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Новые банки как способ взять кредит на погашение ряда задолженностей

Чем больше у Вас на счету проблемных кредитов, тем сложнее становится получить очередную ссуду. Но как бы то ни было, очень многим людям всё-таки удаётся взять кредит даже не смотря на то, что на них уже “висит” два, три, а то и все пять задолженностей. Благодаря статистике, мы можем смело сказать, что такое должно получиться и у Вас. В ином случае, откуда тогда такой большой процент невозвращённых средств по кредитам чуть ли не во всех банках? Таким образом, если появилась необходимость в ссуде на погашение задолженности, следует посетить недавно открывшиеся в Вашем городе коммерческие банки. Они смотрят на кредитную историю, но даже при наличии просрочек готовы выдать Вам очередной заем, лишь бы приобрести потенциально добросовестного клиента. Конечно же, это повышенный риск и его они с лихвой компенсируют при помощи повышенной процентной ставки.

Хотим подсказать Вам, что Вы вовсе не обязаны говорить банковской организации о том, сколько в данный момент на Вас “висит” непогашенных кредитов. Дело в том, что банки должны выяснять это самостоятельно, при помощи Бюро Кредитных Историй. Если не выяснят – Вам же лучше. Также рекомендуем с повышенным вниманием читать договор ещё до момента его подписания. Оформляя заявку, обязательно выясните, какие требования у организации к заёмщику и тщательно подготовьтесь, чтобы вопросов к Вам не возникло. К тому же следует подавать заявки при помощи компьютера. Заполнив её в онлайн-режиме на официальном сайте организации, Вы повысите вероятность получения очередного кредита.

К тому же, в качестве цели кредитования не следует указывать настоящую причину. Крайне маловероятно, что организация согласится Вам выдать средства на погашение других кредитов. К примеру, это может быть ремонт жилища или покупка участка земли, но никак не настоящая причина. Если цель действительно можно назвать благородной, банки одобрят заявку даже проблемному заёмщику.

Микрозаймы: есть ли смысл брать

На самом деле, смысл есть, но лишь в краткосрочной перспективе. И сейчас Вы поймёте, почему мы придерживаемся такого мнения. Как временное решение микрофинансовые организации подойдут просто идеально. Там Вам выдадут кредит даже в том случае, если кредитная история оставляет желать лучшего. Скажем больше, есть огромнейшим ряд плюсов, благодаря которым МФО стали столь популярны в нашей стране:

Во-первых, к потенциальным заёмщикам нет практически никаких требований. От Вас понадобится один лишь паспорт;

Во-вторых, при наличии справки о доходе, Вам предложат более выгодные условия кредитования. Например, несколько меньший процент или большую сумму займа;

В-третьих, для МФО не нужна положительная кредитная история. Они даже на неё не смотрят вовсе;

В-четвёртых, займы выдают в течении получаса после подтверждения заявки. Средства могут быть перечислены на банковскую карту, электронный кошелёк или даже привезены курьером к Вам домой;

В-пятых, ссуду можно оформить не покидая дом – достаточно наличия Интернета.

Как видите, преимущества перед банками налицо. Но, как это бывает, и здесь есть обратная сторона:

Баснословный процент по микрокредиту – до семи процентов в неделю, что в пересчёте на год равно 250-360%;

Сумма займа. Понятное дело, что по одному лишь паспорту Вам никто не выдаст и сотни тысяч рублей. Чаще всего приходится довольствоваться займами до двадцати тысяч;

Срок займа. Как правило, микрокредиты выдаются сроком на один-два месяца, потому что после вышеуказанного срока их погашение изо дня в день становится всё более тяжёлой финансовой ношей.

Но даже несмотря на отрицательную сторону МФО, мало кто брезгает получением микрокредитов. На самом деле, ими действительно можно пользоваться, но лишь в том случае, если Вы уверены, что сможете погасить задолженность в течении нескольких недель. Поверьте на слово, затягивать не стоит. А иначе Вам придётся познакомиться с коллекторами. Не самые приятные люди.

ТОП-10 МФО которые выдают займы людям с плохой КИ

Название Сумма Ставка LIME займ До 70 000 1% в день Оформить Joymoney До 30 000 1% в день Оформить Е заем До 30 000 1% в день Оформить MigOne До 15 000 0,97% в день Оформить Pay P.S. До 30 000 0,8% в день Оформить еКапуста До 30 000 0,99% в день Оформить SmartCredit До 15 000 1% в день Оформить OneClickMoney До 25 000 1% в день Оформить Займер До 30 000 1% в день Оформить

Почему МФО пользуются популярностью в нашем государстве? Есть два варианта ответа на данный вопрос:

Они либо стараются всеми правдами и неправдами сохранить белую и “пушистую” кредитную историю, беря кредиты на погашение займов по другим кредитам, благодаря чему не допускают просрочек. Притом приходится раскошелиться на процентах. Как уже было сказано выше – у МФО грабительская ставка; Либо кредитная история окончательно испорчена и ситуацию нужно как-то выровнять. В таком случае на помощь вновь приходят микрофинансовые организации. Берёте заем, выплачиваете своевременно задолженность со всеми процентами и так несколько раз. Спустя какое-то время Вы сможете снова обратиться в банк.

Семь раз подумайте, нужны ли Вам микрозаймы или Вы всё-таки можете справиться и без них, и только после идите в МФО. А выбрать нужный займ Вам поможет наш сайт где можно найти большинство МФО.

Заключение

Как показывает практика, большинство берут кредит, чтобы заплатить задолженность по другим кредитам, и эта схема крайне непрактична. Вы не только не улаживаете свои проблемы, но и создаёте новые, буквально заковывая себя в кандалы.

Запомните раз и навсегда, чем больше на Вас “висит” кредитов, тем сложнее их погасить. Исключений не бывает. Но если Вы уверены в том, что сможете расплатиться по счетам, ответ на вопрос, где взять деньги, Вам уже известен.

Берегите свою Кредитную Историю и думайте головой до того, как взять очередную ссуду.

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