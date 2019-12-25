Курс евро на январь 2020 год: свежий прогноз, таблица

Фото: pixabay.com
Очень часто всевозможные инвесторы нуждаются в приблизительном прогнозировании курса валют на январь нового года, поскольку должны быть уверены, что вложили средства правильно. Стоит отметить, что до 2014 года курс валют евро — доллар был относительно стабильным, что позволяло сохранять свои средства как простым людям, так и инвесторам, оперирующим огромными суммами.
|
Год
|
День недели
|
Курс на начало дня
Курс Евро
|
2020
|
1 января
|
2 января
|
70,62
|
3 января
|
71,19
|
4 января
|
71,09
|
5 января
|
71,59
|
6 января
|
71,81
|
7 января
|
72,13
|
8 января
|
72,13
|
9 января
|
71,47
|
10 января
|
71,54
|
11 января
|
71,61
|
12 января
|
70,21
|
13 января
|
69,98
|
14 января
|
69,27
|
15 января
|
69,27
|
16 января
|
68,88
|
17 января
|
68,6
|
18 января
|
68,34
|
19 января
|
68,31
|
20 января
|
68,48
|
21 января
|
68,69
|
22 января
|
68,69
|
23 января
|
69,05
|
24 января
|
69,32
|
25 января
|
70,48
|
26 января
|
70,82
|
27 января
|
71,22
|
28 января
|
72,42
|
29 января
|
72,42
|
30 января
|
72,48
|
31 января
|
72,53
Каким может быть курс европейской валюты вначале года?
К сожалению, волатильность ее стала более заметной в последние пять лет, поэтому и вкладываться в валюту нужно с умом. Многие считают, что стоимость 1 евро напрямую зависит от стоимости рубля, однако это не совсем так. Точнее, существует достаточно много факторов, которые определяют конечную цену евро. К ним относятся:
- экономика Европы и мира в целом;
- влияние инфляции;
- определение процентной ставки Европейским Центральным Банком;
- контролирование экономики.
И только принимая во внимание все перечисленные факторы, можно учитывать цены различных валют государств. Например, в последние несколько месяцев замечено укрепление рубля, приведшее к изменению стоимости европейской валюты.
С целью приблизительно составить прогноз стоимости европейских денег на определенный период, банковские работники часто прибегают к помощи графических изображений, которые позволяют отразить динамику каждого из факторов, способных повлиять на прогноз. В данный момент еще сложно сказать, что будет с европейской валютой в начале 2020 года, однако таблица уже составляется.
Ориентировочные прогнозы российских банков
К сожалению, пока невозможно дать конкретный свежий прогноз курса евро на январь 2020 года, так как нет таблицы, в которой бы отражалась достоверная информация, плюс пока еще недостаточно данных. Однако можно приблизительно понять ситуацию. Что же говорят специалисты? В целом, они утверждают, что ожидается снижение стоимости евро в январе 2020 года.
Ориентировочно она будет составлять 69-72 рубля. Специалисты Сбербанка и Газпромбанка держатся одинаковой точки зрения. Они утверждают, что по сравнению с 2019 в новом году стоимость евро составит приблизительно 69 рублей. Если говорить о прогнозе на год, то эксперты говорят, что в течение года стоимость евро будет понемногу снижаться.
Работники Россельхозбанка говорят, что евро будет стоить 65,2 рубля. В общем-то, это минимальный вариант, предложенный работниками различных банков. УралСиб также согласен с общепринятой тенденцией, однако он устанавливает стоимость евро приблизительно 70 рублей.
Безопасно ли сохранять деньги в европейской валюте?
Фото: pixabay.com
Таким вопросом задаются многие из тех, кто заинтересован в доходных инвестициях. Сейчас существует огромное количество площадок, которые помогают выгодно вкладывать средства для их увеличения. Именно эти площадки сейчас не советуют использовать европейскую валюту в качестве инвестиций.
Евро перестал быть стабильным, именно поэтому его не рекомендуют использовать в долгосрочных вложениях. Почему так происходит? Дело в том, что Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что повлекло за собой возникновение кризиса во всей Европе.
Центробанк Европы также говорит о том, что по отношению к рублю европейская валюта начнет сдавать свои позиции. Существует две тенденции, которые характеризуют сложившуюся ситуацию – евро неуклонно снижает свою цену, а рубль укрепляет позиции. В целом, Центробанк говорит о том, что рост валового продукта продолжит снижаться из-за некоторых факторов, способных повлиять на экономику.
Статистика же дает следующие данные:
- ВВП в 2019 году возрастет всего на 1,1%.
- ВВП в 2020 году возрастет приблизительно на 1,5%.
Эти показатели говорят о том, что стабильный рост европейских денег вряд ли произойдет. Прогнозы, конечно, неутешительные, однако эксперты предлагают все-таки иметь в запасе некоторую сумму, сохраненную в европейской валюте, но помните, что не стоит делать вложения на долгий срок.
Игра на фондовой бирже
Данный вид деятельности требует определенной подготовки, поэтому играть на скачках и падения евро без потерь могут лишь эксперты, а также банки, которые обладают нужным набором знаний. Для простых людей гораздо безопаснее будет подобрать другой способ сохранения средств. В настоящее время национальные валюты играют огромную роль в экономическом и политическом влиянии на целые государства.
Евро является довольно новой валютой, которая объединила в себе и заменила валюты целых государств. Так как на международной арене США и Россия все еще борются за звание сверхдержав, ЕС может быть достаточно сложно удержать свои позиции в мире, что и может спровоцировать резкое снижение стоимости европейской валюты.
Куда еще вложить средства?
Фото: pixabay.com
Следующая информация может быть интересна тем гражданам, которые интересуются вложением рублевых сбережений. Это может помочь Вам грамотно распределить ресурсы и выбрать лучший вариант вложений:
- Не стоит держать все сбережения в зарубежных деньгах. Это неактуально. Лучше тщательно подумать и создать несколько вариантов, которые бы гарантировали сохранение средств.
- Кроме евро, также и доллар начинает колебаться и снижать свою стоимость. Стоит обратить внимание на остальные валюты и проследить, насколько они стабильны.
- Сейчас очень часто экспертами с Запада поднимается вопрос о том, что стоит задуматься о возможности замещения доллара другой валютой для международных расчетов.
- Для сохранения средств можно рассмотреть возможность покупки драгоценных металлов, так как сейчас их стоимость относительно стабильна.
Таким образом, вложения денежных средств в такие валюты, как доллар и евро не является 100% гарантом их сохранности. Конечно, никто не может гарантировать стабильность, так как мир постоянно меняется. В общем-то, если бы все было стабильным, то не было бы необходимости в правильных вложениях средств. Тем не менее, важно рассмотреть всевозможные способы для инвестиций, потому что только так удастся сохранить деньги и не беспокоиться о будущем.