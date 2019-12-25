Путинские выплаты на первого ребенка в 2020 году

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Сразу стоит отметить, что получат госпособие не все семьи, а только те, чьи доходы после соответствующих расчетов будут признаны недостаточными.

Какие семьи могут получать ежемесячную помощь?

Последние нововведения регламентируются Законом РФ от 24.07.2019 года и касаются социальных выплат, предусмотренных для детей с датой рождения после 01.01.2018 года. Согласно последним правилам они назначаются:

малообеспеченным семьям на содержание первого и второго ребенка от 1,5 и до 3 лет;

а также опекунам, на чьем воспитании имеются дети соответствующего возраста.

На третьего ребенка этот тип пособия не распространяется.

В чем заключаются изменения?

Фактически это те же самые выплаты, которые существовали и ранее, но теперь они будут выдаваться родителям, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. До этого период ограничивался полутора годами.

Еще один важный момент касается доходов семьи. Поскольку размер помощи определяется с учетом критерия нуждаемости граждан, стоит отметить, что этот показатель претерпел существенные изменения. Исходя из этого, заявления будут приниматься от семей, где доход на одного трудоспособного человека меньше суммы двух прожиточных минимумов, установленных с учетом региона проживания.

Таким образом, принятая ранее компенсационная выплата в 50 рублей отменяется, и родители смогут получать в среднем не менее 10 тысяч.

Что следует включать в доход и как проводится расчет?

Государство идет навстречу тем гражданам, которые в силу объективных обстоятельств не обеспечены принятым финансовым минимумом на каждого члена семьи. Совокупный доход такой категории лиц рассчитывается с учетом следующих денежных средств, имеющих документальное обоснование:

заработной платы;

прежде оформленных пособий;

пенсий различных категорий.

При этом не учитываются доходы граждан, состоящих на государственном обеспечении. К ним могут относиться осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, призывники и ученики военных училищ.

Формула расчета для получения путинских выплат на первого ребенка в 2020 году выглядит следующим образом:

Среднедушевой доход = Ʃ доход семьи /кол-во членов семьи/ 12 месяцев

После проведения всех подсчетов проводится сопоставление результатов с установленным минимумом с целью определения критерия нуждаемости.

Необходимо принять во внимание, что при сравнении суммы реально полученных денежных средств на одного трудоспособного взрослого и прожиточного минимума в двукратном размере, для последнего будут браться установленные для регионов показатели, начиная со второго квартала 2019 года.

Простой пример расчета доходов

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Например, условная семья зарегистрирована в Московской области и имеет двух собственных детей, один из которых учащийся школы, а второй младенец. Оба родителя трудоспособные.

Будем считать, что в последний год ежемесячная зарплаты мамы равнялась 25000 рублей, но полноценно проработать она смогла только на протяжении 10 месяцев. Далее женщина была отправлена в отпуск по беременности, и последние 2 месяца ее доход составлял 12300 рублей. Отец работал весь год на предприятии с окладом в 32 тысячи.

При этом прожиточный минимум по области на трудоспособное население установлен в пределах 13528 рублей, а на ребенка он составляет 12057 рублей. Других источников дохода семья не имеет.

С учетом вышеуказанных данных проводим расчет:

Ʃ доход = 25,0 тыс.*10 + 12,3 тыс.*2 + 32,0 тыс.*12 = 658,600 тыс.

Среднедушевой доход = 658,600 тыс. /4/12 = 13, 720 тыс.

При этом средний доход родителей получается менее 20, 292 тыс. (13,528Х1,5)

Таким образом получаем, что семья определенно имеет право на получение государственного ежемесячного пособия в предусмотренном размере 12057 рублей на ребенка до трех лет.

Приведенный пример является очень упрощенным, в отдельных случаях суммируются все источники доходов, и формула становится более сложной, но он является наглядным и призван показать общие правила проведения расчетов.

Перечень документов, дополняющих заявление в органы соцобеспечения

При обращении в Собес семья предоставляет общепринятый пакет документов. В него, помимо заявления, должны входить:

документы родителей;

паспорта детей 14-18 лет;

свидетельства о рождении на несовершеннолетних;

банковская выписка со счета с указанием реквизитов;

справки, подтверждающие полученные доходы и налоговые декларации.

Список может меняться, а также дополняться с учетом каждой конкретной ситуации, например, когда семья является неполной или опекунской. Для уточнения информации следует обратиться к специалистам Собеса.

Необходимо учесть, что назначение выплат происходит только на следующие 12 месяцев. Через год процедура рассмотрения проводится заново с повторной подачей всей необходимой документации и установленной формы заявления.

Куда обращаться за назначением ежемесячного пособия?

Для получения консультаций и оформления государственной помощи предусмотрены несколько различных вариантов:

сайт Госуслуги.ру предоставляет возможность заполнить заявление в электронном виде, но остальные бумаги при этом подаются в органы соцобеспечения лично;

самый привычный и распространенный способ – обращение напрямую в местное отделение Собеса;

вопрос пособий по уходу за ребенком также входит в компетенцию МФЦ, где сотрудники помогут разобраться во всех нюансах, проконсультируют по сбору справок и обратятся за разъяснениями в другие органы в случае возникновения спорных моментов;

если предыдущие способы не подходят в силу каких-либо причин, пакет документов, заверенных нотариально, можно отправить по почте с обязательным уведомлением о передаче письма получателю.

Последний вариант самый трудоемкий и затратный, потому что помимо оплаты почтовых услуг предусматривает вознаграждение нотариуса, но тем не менее он абсолютно правомерен.

Что говорит статистика?

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Как показывают статистические данные, в настоящее время за чертой бедности находятся и нуждаются в поддержке более половины от общего числа семей с малолетними детьми. Ситуация с выплатами не менялась на протяжении долгого времени, поэтому сумма в 50 рублей, получаемая родителями ребенка, стала выглядеть очень странно. Конечно, такое положение не могло не вызывать недоумений и нареканий со стороны населения, в связи с чем решением этого вопроса необходимо было заняться в самое ближайшее время.

Дмитрий Медведев подчеркивал, что шаги подобного характера предпринимаются, в том числе и с целью улучшения демографических показателей, чтобы молодые и необеспеченные семьи могли рассчитывать на поддержку государства в случае рождения ребенка.

Об этом говорил и президент В. Путин во время проведения телефонной линии с населением. Он объявил о повышении размера пособия до 10 000 рублей и выше в зависимости от конкретного региона. Там же говорилось и о продлении срока выплат до исполнения трех лет детям в семье. По мнению Т. Голиковой и предварительным оценкам чиновников с учетом последних изменений в 2020 году на получение пособия смогут претендовать более 856 тыс. семей.

На законодательном уровне предлагались различные механизмы перерасчетов и доплат, но в конечном итоге было принят вышеизложенный вариант регулировки вопроса, в дальнейшем, конечно, возможны доработки и изменения. К сожалению, степень информированности граждан нельзя обозначить как достаточную, а выплаты подобного характера назначаются не по умолчанию, а как результат обращения с заявлением в соответствующие органы, поэтому не все семьи понимают, на что они могут рассчитывать.