Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля

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Закон о маткапитале всё ещё рассматривают

Законотворцы не остановились на данном нововведении. Они предложили ряд новых инициатив по улучшению финансовой поддержки молодых семей в стране. В первую очередь такая поддержка отразится в социальном плане на жизни матерей и их недавно родившихся детей. Автомобиль — не единственный способ потратить маткапитал: альтернатива — выплаты детских пособий в рамках декретного содержания детей. Размер такого пособия соответствует официально утверждённому детскому прожиточному минимуму, а его ограничения вписываются в общие требования по уходу за детьми в возрасте до 2,5 лет. Возможности трат материнского капитала постепенно расширяются — но ограничения на его реализацию по-прежнему останутся.