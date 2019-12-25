Гейзер «Пароход» в Йеллоустоуне продолжает извергаться: в 2019 побиты все рекорды

Интересно, что три года назад извержения вообще не происходили. Это заставляет ученых задуматься. Некоторые эксперты предполагают, что пробуждение объекта связано с землетрясением в 2017 году в Йеллоустоуне. Данной мысли придерживается в частности геолог Джефф Хангерфорд.

Активный гейзер «Пароход» ‒ это отличный шанс для ученых ответить на некоторые фундаментальные вопросы касательно того, как устроены данные природные образования. Стоит отметить, чем больше гейзер, тем проще его изучать. Всего на планете меньше 1000 гейзеров, большинство из них сейчас неактивны. Это значительно усложняет процесс исследований.

«Пароход» располагается в области Национального парка под названием «Норрис гейзер». Эта зона является самой горячей на территории, она претерпела значительного набухания и деформации. Земля в области фактически поднимается и оседает. Подобные процессы, вероятнее всего, и создают каналы для прохождения жидкости под землей.