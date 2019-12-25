Ulefone презентовала «неубиваемый» бюджетный смартфон Armor X6

Компания Ulefone, вдохновившись успехом своего Armor X3, разработала и презентовала еще одну модель. Это защищенный и, практически, «неубиваемый» смартфон начального уровня, вышедший на рынок под названием Armor X6. Гаджет рискует стать самым дешевым на рынке в таком сегменте, ведь предлагается по невероятной цене — всего 69,99 долларов.

Новинка за 70 «зеленых» впечатляет степенью защиты IP69K. Производитель уверяет, что смартфон очень выдержанный и может без труда погрузиться на глубину полтора метра и пробыть в воде полчаса, не утратив своей работоспособности. Кроме этого, устройство хорошо себя зарекомендовало на тестах в условиях высоких температур и давления.

Естественно, смартфон устойчив к пыли, царапинам и ударам. Никакое падение для него не страшно — гаджет спокойно перенесет падение на жесткую поверхность с высоты 1,5 метра.

Что касается технических характеристик, у Ulefone Armor X6 имеется 5-дюймовый HD-экран, 2 «гига» оперативной памяти на борту и 16 Гб памяти встроенной. Построен он на процессоре MT6580 с 4 ядрами.

За работоспособность отвечает ОС Android 9.0. Аккумулятор емкостью 4000 мАч — это 13 часов в режиме разговора или 430 в режиме ожидания. И только разрешение камер может кого-то разочаровать — они идут на 8 и 5 Мп.