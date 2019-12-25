Курс евро на январь 2020 год: свежий прогноз, таблица

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Очень часто всевозможные инвесторы нуждаются в приблизительном прогнозировании курса валют на январь нового года, поскольку должны быть уверены, что вложили средства правильно. Стоит отметить, что до 2014 года курс валют евро — доллар был относительно стабильным, что позволяло сохранять свои средства как простым людям, так и инвесторам, оперирующим огромными суммами.

Год День недели Курс на начало дня Курс Евро 2020 1 января 0 2 января 70,62 3 января 71,19 4 января 71,09 5 января 71,59 6 января 71,81 7 января 72,13 8 января 72,13 9 января 71,47 10 января 71,54 11 января 71,61 12 января 70,21 13 января 69,98 14 января 69,27 15 января 69,27 16 января 68,88 17 января 68,6 18 января 68,34 19 января 68,31 20 января 68,48 21 января 68,69 22 января 68,69 23 января 69,05 24 января 69,32 25 января 70,48 26 января 70,82 27 января 71,22 28 января 72,42 29 января 72,42 30 января 72,48 31 января 72,53

Каким может быть курс европейской валюты вначале года?

К сожалению, волатильность ее стала более заметной в последние пять лет, поэтому и вкладываться в валюту нужно с умом. Многие считают, что стоимость 1 евро напрямую зависит от стоимости рубля, однако это не совсем так. Точнее, существует достаточно много факторов, которые определяют конечную цену евро. К ним относятся:

экономика Европы и мира в целом;

влияние инфляции;

определение процентной ставки Европейским Центральным Банком;

контролирование экономики.

И только принимая во внимание все перечисленные факторы, можно учитывать цены различных валют государств. Например, в последние несколько месяцев замечено укрепление рубля, приведшее к изменению стоимости европейской валюты.

С целью приблизительно составить прогноз стоимости европейских денег на определенный период, банковские работники часто прибегают к помощи графических изображений, которые позволяют отразить динамику каждого из факторов, способных повлиять на прогноз. В данный момент еще сложно сказать, что будет с европейской валютой в начале 2020 года, однако таблица уже составляется.

Ориентировочные прогнозы российских банков

К сожалению, пока невозможно дать конкретный свежий прогноз курса евро на январь 2020 года, так как нет таблицы, в которой бы отражалась достоверная информация, плюс пока еще недостаточно данных. Однако можно приблизительно понять ситуацию. Что же говорят специалисты? В целом, они утверждают, что ожидается снижение стоимости евро в январе 2020 года.

Ориентировочно она будет составлять 69-72 рубля. Специалисты Сбербанка и Газпромбанка держатся одинаковой точки зрения. Они утверждают, что по сравнению с 2019 в новом году стоимость евро составит приблизительно 69 рублей. Если говорить о прогнозе на год, то эксперты говорят, что в течение года стоимость евро будет понемногу снижаться.

Работники Россельхозбанка говорят, что евро будет стоить 65,2 рубля. В общем-то, это минимальный вариант, предложенный работниками различных банков. УралСиб также согласен с общепринятой тенденцией, однако он устанавливает стоимость евро приблизительно 70 рублей.

Безопасно ли сохранять деньги в европейской валюте?

Фото: pixabay.com

Таким вопросом задаются многие из тех, кто заинтересован в доходных инвестициях. Сейчас существует огромное количество площадок, которые помогают выгодно вкладывать средства для их увеличения. Именно эти площадки сейчас не советуют использовать европейскую валюту в качестве инвестиций.

Евро перестал быть стабильным, именно поэтому его не рекомендуют использовать в долгосрочных вложениях. Почему так происходит? Дело в том, что Великобритания приняла решение выйти из Евросоюза, что повлекло за собой возникновение кризиса во всей Европе.

Центробанк Европы также говорит о том, что по отношению к рублю европейская валюта начнет сдавать свои позиции. Существует две тенденции, которые характеризуют сложившуюся ситуацию – евро неуклонно снижает свою цену, а рубль укрепляет позиции. В целом, Центробанк говорит о том, что рост валового продукта продолжит снижаться из-за некоторых факторов, способных повлиять на экономику.

Статистика же дает следующие данные:

ВВП в 2019 году возрастет всего на 1,1%.

ВВП в 2020 году возрастет приблизительно на 1,5%.

Эти показатели говорят о том, что стабильный рост европейских денег вряд ли произойдет. Прогнозы, конечно, неутешительные, однако эксперты предлагают все-таки иметь в запасе некоторую сумму, сохраненную в европейской валюте, но помните, что не стоит делать вложения на долгий срок.

Игра на фондовой бирже

Данный вид деятельности требует определенной подготовки, поэтому играть на скачках и падения евро без потерь могут лишь эксперты, а также банки, которые обладают нужным набором знаний. Для простых людей гораздо безопаснее будет подобрать другой способ сохранения средств. В настоящее время национальные валюты играют огромную роль в экономическом и политическом влиянии на целые государства.

Евро является довольно новой валютой, которая объединила в себе и заменила валюты целых государств. Так как на международной арене США и Россия все еще борются за звание сверхдержав, ЕС может быть достаточно сложно удержать свои позиции в мире, что и может спровоцировать резкое снижение стоимости европейской валюты.

Куда еще вложить средства?

Фото: pixabay.com

Следующая информация может быть интересна тем гражданам, которые интересуются вложением рублевых сбережений. Это может помочь Вам грамотно распределить ресурсы и выбрать лучший вариант вложений:

Не стоит держать все сбережения в зарубежных деньгах. Это неактуально. Лучше тщательно подумать и создать несколько вариантов, которые бы гарантировали сохранение средств.

Кроме евро, также и доллар начинает колебаться и снижать свою стоимость. Стоит обратить внимание на остальные валюты и проследить, насколько они стабильны.

Сейчас очень часто экспертами с Запада поднимается вопрос о том, что стоит задуматься о возможности замещения доллара другой валютой для международных расчетов.

Для сохранения средств можно рассмотреть возможность покупки драгоценных металлов, так как сейчас их стоимость относительно стабильна.

Таким образом, вложения денежных средств в такие валюты, как доллар и евро не является 100% гарантом их сохранности. Конечно, никто не может гарантировать стабильность, так как мир постоянно меняется. В общем-то, если бы все было стабильным, то не было бы необходимости в правильных вложениях средств. Тем не менее, важно рассмотреть всевозможные способы для инвестиций, потому что только так удастся сохранить деньги и не беспокоиться о будущем.