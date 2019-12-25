71-летний Михаил Шуфутинский ради молодой возлюбленной похудел на 30 килограммов

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71-летний Михаил Шуфутинский ради молодой возлюбленной похудел на 30 килограммов

71-летний российский певец Михаил Шуфутинский четыре года назад потерял свою любимую супругу, с которой прожил вместе 44 года. Время лечит и недавно артист встретил новую любовь. Возлюбленной шансонье стала Светлана Уразова, танцовщица из его балета. Ради нее Шуфутинский сбросил целых 30 килограммов.

71-летний Михаил Шуфутинский ради молодой возлюбленной похудел на 30 килограммов

Светлана Уразова моложе Михаила Захаровича на целых 30 лет. Невзирая на то, что разница в возрасте влюбленных не смущает, вполне очевидно, что артист хочет выглядеть моложе и подтянутее рядом с любимой. Поэтому он «сел» на специальную диету и уже имеется немалый результат — похудеть певцу удалось на целых 30 килограммов. И на этом он не собирается останавливаться. Михаил Шуфутинский продолжает сидеть на диете, ведет здоровый образ жизни, активно занимается плаванием и ходит в спортзал.

«Михаил Захарович правильно питается, занимается спортом. В бассейн вообще ходит через день, конечно, если гастрольный график позволяет. В общем, сохраняет всеми силами физическую форму, ведь лишний вес влияет не только на внешний вид, но и на здоровье», — рассказала Светлана Уразова в [url=]интервью[/url] «Комсомолке».

Отметим, что Михаил Шуфутинский вначале своих отношений долго скрывали от публики закрутившийся роман, но недавно на ужине премии «Виктория» артист все же решился и представил Светлану публике.

«Это моя любимая», — сказал он. Присутствующие отметили, что новая любовь знаменитости пошла только на пользу. Шуфутинский как будто сбросил не только 30 лишних килограммов, но и 30 лет. Тем более, что сейчас он уже предпочитает не только классику, но и молодежный стиль в одежде.