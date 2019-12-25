Инвестор строительства Radisson поставил Барнаулу ультиматум сроках согласования участка гостиницу

Представитель компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев, планирующей построить фешенебельную гостиницу Radisson в Барнауле, заявил ИА «Амител», что приемлемых участков для строительства ему официально не предоставили. Как утверждает издание, бизнесмены ждут некого ответа от властей города и края до Нового года, и в случае, если он будет неудовлетворительным, то отзывают свое предложение об инвестировании 1,5 млрд рублей и уходят в другой регион. Как пояснили ИА «Банкфакс» в мэрии, к администрации вопросов быть не может и предоставление подходящей земли уже обсуждается с ее владельцем.

По словам Ивана Лужаева, он не исключает, что участок компании предложат в последний день – 31 декабря, причем в качестве своеобразного «новогоднего подарка», однако сам он в это верит неохотно. «Скорее всего, этого не произойдет, потому что до сих пор предложений не поступило. Власть показывает формальную работу, а конкретики нет. Мы будем сворачивать этот проект в Барнауле и переносить в другой регион. Предварительные договоренности уже есть», — цитирует предупреждение бизнесмена издание. При этом не совсем понятно, почему инвестор утверждает, что никаких предложений не было, ведь прошло несколько заседаний специальной рабочей группы, куда чиновники пачками приносили возможные варианты для возведения гостиницы. Некоторые их них даже заинтересовали «ПремиумСтрой-Алтай».

Однако теперь Иван Лужаев говорит об обратном и в очередной раз подтверждает, что крайний срок – до конца декабря. «Время уходит. Чтобы «привязать» здание к новому участку потребуются инвестиции. Мы не можем ждать дольше конца декабря», — поторопил предприниматель.

В пресс-службе мэрии Барнаула ИА «Банкфакс» объяснили, что на последнем заседании рабочей группы в первой половине декабря представитель «ПремиумСтрой-Алтай» сказал, что заинтересован одной из предложенных площадок. С того момента инвестор начал самостоятельно прорабатывать вопрос уже непосредственно с владельцем этой земли, в том числе об условиях ее предоставления и с мэрией уже на связь не выходил.

Что касается самой площадки, то ее расположение снова держится в тайне. Ранее это объясняли нежеланием бизнесменов и чиновников «нагнетать обстановку» с учетом того, какой мощный общественный резонанс вызвало намерение возвести Radisson в сквере на пересечении проспекта Социалистический и улицы Молодежная. Как пишет ИА «Амител» со ссылкой на мэрию Барнаула, «интересный» участок находится неподалеку от этого места. Он принадлежит правительству Алтайского края. Это отчасти объясняет ультимативное заявление Ивана Лужаева, направленное на то, чтобы поторопить краевых чиновников с принятием решения.

Напомним, что рабочая группа по решению вопроса о подборе площадки для строительства гостиницы Radisson была создана по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который поставил точку в вопросе строительства отеля на площади Сахарова. Такое решение глава региона принял после поднявшейся волны общественного возмущения по поводу уничтожения очередной зеленой зоны в Барнауле. В связи с этим в городе прошло два митинга: 4 ноября и 9 ноября. В общей сложности две акции посетило около 200 человек. Кстати, митингующие также предложили несколько вариантов мест, где можно было бы возвести новый отель. В частности, предлагалось расположить новый объект в продолжении Обского бульвара – за зданием Алтайского государственного музыкального театра и зданием Сбербанка на проспекте Комсомольском. Впрочем, инвестора в данном вопросе интересует близость к центру города и вокзалу.