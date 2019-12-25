Умер генерал советской армии Махмут Гареев

Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев, сообщает полномочное представительство Татарстана в РФ. Ему было 96 лет.

О смерти генерала советской армии сообщила семья Махмута Гареева. Отмечается, что он собирался посетить вчерашнюю коллегию министерства обороны РФ с участием президента Владимира Путина, но не успел. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

В этом году «БИЗНЕС Online» включил Махмуда Гареева в число Топ-50 героев татарского мира. Знаменитый военный попал в наш список благодаря тому, что в свои 96 лет стал героем Книги рекордов России как самый пожилой в истории генерал армии СССР. Также в этом году Гареев был включен нами в топ-100 влиятельных мусульман России. Президент Академии военных наук 96-летний Махмут Гареев занял в этом рейтинге 35 место.

Боевой генерал прошел Великую Отечественную войну, в советские годы продолжил военную карьеру. До ухода с действительной службы в 1992-м занимал посты начальника штаба Уральского военного округа, затем работал в генштабе, а с 1989 года являлся главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда советских войск. Военно-научной работой Гареев начал заниматься еще в 1960–1970-е годы, написал множество статей, а за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» получил первую госпремию РФ им. Жукова. Наши собеседники подчеркивают, что генерал армии всегда ассоциировал себя с мусульманами, которым было особенно приятно, когда они видели Гареева на параде Победы рядом с Путиным.