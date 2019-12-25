Чиновников могут пересадить на такси

Идея использования чиновниками агрегаторов такси заслуживает внимания и дальнейшей разработки. Этому предложению уже около 2-х лет, и недавно оно вновь рассматривалось на заседании правительственной бюджетной комиссии как одно из средств повышения эффективности госрасходов.

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?», – цитирует РИА Новости министра финансов Антона Силуанова.

Он напомнил, что 2 года назад с такой инициативой выступил Минфин, однако при более глубоком изучении вопроса выяснилось, что использование агрегаторов не снижало траты на транспорт для чиновников. В то время покупка и содержание автомобиля, а также оплата труда водителя обходились даже дешевле, чем пользование агрегаторами.

Но сейчас ситуация изменилась – агрегаторов стало больше и цены на услуги такси снизились. Так что данный вариант стал действительно конкурентоспособным, добавил Силуанов.