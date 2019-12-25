В Подмосковье злоумышленник порезал шины у 76 автомобилей

В Подольске (Московская обл.) удалось задержать «автомобильного маньяка», который за пару часов проколол шины у 76-ти автомобилей. Действовал неизвестный сосредоточенно и ни на что не отвлекался. Орудуя охотничьим ножом, он не просто прокалывал шины, а делал разрезы пошире, чтобы уж наверняка.

Мужчина просто шел вдоль припаркованных на ночь машин и резал, ни на что не отвлекаясь. Он даже не повернулся, когда рядом с ним вдребезги разлетелся горшок с цветком, запущенный из окна одним проснувшихся хозяев. В общем, пока ехала вызванная жильцами полиция, он успел поставить на обода 76 машин.

По данным [url=]РЕН.ТВ[/url], злоумышленником оказался 46-летний мужчина. За что он объявил вендетту автомобилям, пока неясно. Сейчас с ним работают правоохранители.