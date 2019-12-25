Медики назвали тревожные симптомы появления рака в молодом возрасте

Рак может появиться в любом возрасте, поэтому и молодые люди должны не только следить за здоровьем, но и знать о симптомах, которые могут указывать на онкологическое заболевание. Онкологи отмечают, что рак продолжает стремительно молодеть. Рак все чаще диагностируют у детей. Случаи, когда от появления опухоли до диагноза у ребенка проходит всего два месяца, уже не единичны. По мнению экспертов, это объясняется не только экологической обстановкой, но и социальным процессами. Если раньше диагноз рак груди ставился в основном женщинам после 50 лет, то теперь в онкоцентрах можно встретить пациенток, возраст которых не превышает 35 лет. У женщин также часто диагностируют рак шейки матки и рак яичников. Сейчас многие женщины не спешат заводить детей. Они стремятся вначале построить карьеру, и поэтому позже рожают детей. Часто мамы не кормят детей грудью, принимают контрацептивы.

Стоит отметить, что медицина за последние несколько десятилетий в лечении рака ушла далеко вперед. Но важно как можно раньше диагностировать заболевание. Родители должны следить за здоровьем детей, ведь у них онкология протекает зачастую стремительно. Малолетним чаще всего угрожает лейкемия. Родители должны обеспокоиться, если у ребенка начали часто появляться синяки. А ретинобластому, поражающую сетчатку глаз, можно заподозрить, если у ребенка на снимке присутствует беловато-желтое свечение глаз. Молодые девушки должны проходить регулярно маммографию. Также медики советуют всем проходить скрининг, поскольку это позволяет выявить на ранних стадиях онкологию кишечника. Важно знать и семейный анамнез. К примеру, онкология кишечника часто имеет генетическую природу. Онкологи советуют всем следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек, следить за весом, заниматься спортом и избегать стрессов.