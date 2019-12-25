Назарбаев рассказал, чем его поразил Путин при знакомстве

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Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, чем его поразил президент России Владимир Путин при их знакомстве, которое состоялось 20 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ему тогда стало понятно, что «молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов».

По словам Назарбаева, когда Путин стал во главе государства, его поразила «высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы» российского лидера.

Экс-лидер Казахстана также подчеркнул, что при Путине Россия «снова стала великой державой».

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