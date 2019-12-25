Мэр Красноярска за новогодний стишок получил от Снегурочки конфетку

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал в своем Instagram, что прочитал Деду Морозу детский новогодний стишок и получил от Снегурочки конфету.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru
Еремин отметил, что произошло это во время прогулки по центру города, когда посетил «необычную елку — настоящий дом Деда Мороза».
«Сегодня пригодился новогодний стишок, который на днях учили с дочками <…> Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — написал мэр.
Также он поблагодарил всех за стильную атмосферу праздника.
Как отмечает «Тайга.инфо», Еремин рассказал стихотворение «Елка» известной советской поэтессы Елены Благининой.
Ну и елка, просто диво,
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят.
И качаются игрушки —
Флаги, звездочки, хлопушки.
Вот огни зажглись на ней,
Сколько крошечных огней!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Пятикрылая звезда.
Напомним, новогодняя елка в Красноярске самая высокая в России — 55 метров. Для сравнения, в Барнауле высота елки 32 метра, а в Москве — 27.
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