Врач ответила, нужно ли пить таблетки для улучшения пищеварения

Ферментные препараты часто многие употребляют перед застольем, считая, что так можно избежать проблем с пищеварением, возникающих при переедании.

Но мнение о пользе ферментных препаратов для всех без исключением ошибочно, и эксперт объяснил, почему такие препараты нельзя принимать без предписания врача.

Выпить несколько таблеток перед застольем, чтобы избежать переедания – это ошибочное решение. Надеяться на силу таблеток не стоит, а лучше меньше есть, и отдавать предпочтение здоровой еде.

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У человека от природы есть ферменты, которые помогают расщеплять пищу. Они вырабатываются в ротовой полости, в тонком кишечнике и поджелудочной железе. Основной из них является амилаза, которая расщепляет углеводы, протеаза расщепляет белки, а липаза – жиры.

Ферментные препараты назначают пациентам, если у них они не образуются как следует. Такие препараты предназначены в первую очередь для пациентов с экзокринной недостаточностью поджелудочной, муковисцидозом (наследственная болезнь), раком поджелудочной железы или после оперативных вмешательств на желудке.

Польза таких препаратов при переедании, нарушении диеты или изжоге не доказана. Также нет достаточно убедительных исследований об их безопасности и эффективности при таких проблемах.

Ферментные препараты, как и любые другие лекарства, можно принимать по назначению врача. Только после анализов врач будет видеть, нужны ли они пациенту. И если в них есть необходимость, то пропишет дозировку.

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