Эксперт рассказал автовладельцам, как правильно выбрать зимнюю резину

Впереди новогодние праздники – время автопутешествий и дальних поездок, которые у многих российских автовладельцев давно вошли в традицию. Какую зимнюю резину выбрать, чтобы чувствовать себя в безопасности на любом дорожном покрытии, рассказал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Прежде всего, он напомнил, что зимние шины бывают двух типов: шипованные и нешипованные («липучки»). Последние, в свою очередь, подразделяются на модели для мягкой европейской зимы и «настоящей», морозной зимы.

Нешипованные модели для мягкой зимы лучше подходят для использования при небольших морозах и небольшом плюсе, когда дороги не занесены снегом и не покрыты льдом. На льду, как отметил эксперт, они мало, на что способны.

Следовательно, для российской зимы, по его мнению, стоит выбрать рассчитанную на лёд и снег нешипованную резину скандинавского типа, или, если есть желание перестраховаться на случай «встречи» с нечищеной трассой, лучшим вариантом станут обычные шипованные шины.

При этом не стоит полагаться на распространенный стереотип о том, что шипованная резина всегда лучше «липучек» ведет себя на льду – преимущество «гвоздей» в том, что они стабильно цепляются за лёд при любой температуре, тогда как нешипованная резина работает лучше шипованных аналогов при сильном морозе и хуже – при околонулевых температурах.