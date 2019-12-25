Жители России платят за владение автомобилем больше, чем европейцы

Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц. Таким образом, россияне тратят на свои машины столько же, сколько немцы и англичане, и больше, чем турки или поляки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентационный отчет «Авто.ру».

Рост затрат на автомобиль у россиян, как говорят эксперты, вырос до европейского уровня из-за удорожания запчастей, бензина, повышения налогов, ОСАГО и прочих сборов, тогда как зарплаты в России существенно ниже европейских.

«Средневзвешенная стоимость владения автомобилем в РФ составляет 468 € в месяц, что в пересчете на рубли составляет примерно 32,2 тысячи рублей. По стоимости владения автомобилем Россия сравнялась с Германией (468 €) и почти догоняет Испанию (475 €) и Францию (500 €). Примечательно, что некоторые граждане ЕС, а именно жители Великобритании и Греции, тратят в месяц на автомобиль меньше россиян — около 460 €», — пишет издание, ссылаясь на данные исследования голландской компании LesePlan.

Сумма в 32,2 тыс. рублей, которую россияне ежемесячно тратят на свои автомобили, включает затраты на топливо (основная статья расходов), страховки (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, ремонт и техническое обслуживание, а также затраты на парковку и уплату дорожных штрафов.

Стоимость владения автомобилем в России будет расти и дальше, заявил эксперт и партнер аналитического агентства «АвтоСТАТ» Игорь Моржаретто. В числе основных предпосылок к этому он назвал рост налогов, повышение парковочных тарифов, а также удорожание топлива и акцизов на него.

В то же время в «Авто.ру» отмечают, что россияне все еще адаптируются к высокой стоимости содержания автомобиля и пока не спешат пересаживаться на такси, общественный транспорт и каршеринг.