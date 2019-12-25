Российские автомобили Lada подорожают уже с 1 января

C 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в среднем на 2%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде марки.

Больше всех, как стало известно «Автоновостям дня», подорожает седан LADA Vesta – на 3,8%, до 629,9 тыс. рублей за начальную комплектацию (+23 000 руб.). Цены на автомобили самого популярного в России семейства LADA Granta вырастут на 2,5%, до 455,9 тыс. рублей (+11 000 руб.). Внедорожник LADA 4×4 подорожает на 2,9%, до 538,9 тыс. рублей (+15 000 руб.) за базовую версию в трехдверном кузове.

Наконец, стоимость самого дорогого автомобиля в линейке LADA – седана Vesta Sport – вырастет на 1,5%, до 1 042 900 рублей (+15 000 руб.), а хэтчбек LADA XRay подорожает на 0,8%, до 619 900 рублей (+5000 руб.) за начальную версию.

Источники отметили, что грядущее повышение цен не отразится ни на рыночной доле «АвтоВАЗа», ни на продажах компании на российском рынке, поскольку в январе цены повысят и другие автопроизводители.