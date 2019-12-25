Глава Бурлинского района опровергает причастность своего водителя жесткому с девятилетним ребенком

В райцентре Бурла 23 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок – по предварительным данным, у сбитого девятилетнего мальчика медики обнаружили перелом бедра. Местные жители в соцсетях уверяют, что наезд на ребенка совершил водитель районной администрации, однако глава муниципалитета в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» заверил, что такого просто не может быть.

Как рассказали ИА «Банкфакс» в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло около 16:00 на улице Восточной. Предварительно установлено, что мальчик съезжал с некой снежной возвышенности – обустроенной для катания горкой, как отметили в полиции, назвать объект нельзя. В это время 64-летний водитель на автомобиле «УАЗ-220695» совершил наезд на ребенка. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, школьника сразу же доставили в Славгородскую ЦРБ. По предварительным данным у него сломано бедро.

Местные жители в соцсетях уверяют, что мальчика сбил водитель районной администрации и даже будто бы скрылся с места происшествия. Второй пункт позже опровергли в полиции: мужчина остался на месте. Глава Бурлинского района Сергей Давыденко в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» заявил, что его водители не совершали ДТП такого рода. «Мой водитель? Нет, это не соответствует действительности. У меня водители все дома. В администрации района такого нет, с кем-то перепутали, наверное», — прокомментировал он.

Стоит отметить, что в оперативном управлении администрации Бурлинского района на 1 января текущего года находилось сразу два автомобиля «УАЗ-220695», а улица Восточная находится всего в 200 м от здания райадминистрации. В этом свете версия местных жителей не выглядит безосновательной. Однако «УАЗ-220695» — машина довольно распространенная, и водителя действительно могли легко перепутать. Так или иначе, в произошедшем уже разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Действиям водителя в итоге должна быть дана юридическая оценка.