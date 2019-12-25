Что нас ждет 25 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
- В Казани состоится расширенное заседание коллегии министерства земельных и имущественных отношений РТ
- В ТПП пройдет предновогодняя встреча с предпринимателями Татарстана
- В Москве правительство России на последнем в этом году заседании рассмотрит план приватизации на 2020−2022 годы
Не забудьте поздравить:
- Ирек Миннахметов, генеральный директор АО «Татспиртпром»
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
- «Ведомости»: В 2020 году АвтоВАЗ повысит цены на все модели LADA
- Кудрин рассказал о решении Путина, спасшем российскую экономику
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- В Казани утвердили новые цены на проездные
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