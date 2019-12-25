Что нас ждет 25 декабря: главное за три минуты

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Что нас ждет 25 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
  • В Казани состоится расширенное заседание коллегии министерства земельных и имущественных отношений РТ
  • В ТПП пройдет предновогодняя встреча с предпринимателями Татарстана
  • В Москве правительство России на последнем в этом году заседании рассмотрит план приватизации на 2020−2022 годы

Не забудьте поздравить:

  • Ирек Миннахметов, генеральный директор АО «Татспиртпром»

еще больше именинников

Что нас ждет 25 декабря: главное за три минуты

Главное утром в федеральной прессе:

  • Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
  • «Ведомости»: В 2020 году АвтоВАЗ повысит цены на все модели LADA
  • Кудрин рассказал о решении Путина, спасшем российскую экономику

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • В Казани утвердили новые цены на проездные
  • США начали расследование в отношении BMW: властям не понравились слишком высокие продажи
  • Казань вошла в тройку городов с лучшим муниципальным управлением
  • Лукашенко назвал Россию виновной в трагедии в Чернобыле и попросил скидку на газ
  • В Татарстане мужчина умер от толчка жены