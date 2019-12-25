Анастасия Заворотнюк сегодня 2019: новости на 25 декабря, как состояние здоровья

Улыбающуюся актрису сфотографировали с мужем Петром Чернышевым и друзьями.

На снимке Анастасия Заворотнюк позирует рядом с Дедом Морозом. Судя по всему, это один из архивных предновогодних снимков. Он появился на фан-странице звезды сериала «Моя прекрасная няня» в Инстаграм.

Возможно, в момент съемок актриса была беременна. Создается впечатление, что Заворотнюк немного располнела и у нее округлился животик.

«Пусть чудо обязательно произойдет», – написали под фото поклонники Анастасии.

Искреннюю надежду на выздоровление артистки выразили и другие пользователи. «Как поскорее хочется прочитать – Настенька выздоровела и отправилась домой!!!» – пожелали они.

Ранее целитель отвел парализованной Заворотнюк три недели на выздоровление.