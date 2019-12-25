Сегодня 25.12.2019 праздник: какой церковный отмечается, православный календарь праздников

По церковному календарю 25 декабря поминают святителя Спиридона Тримифунтского.

Родился будущий Святой в конце III века на острове Кипр. Сведений о его жизни сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, женат и имел детей. Все свои средства Святой Спиридон отдавал нуждающимся и странникам. За это Господь наделил праведника даром чудотворения — он исцелял тяжело больных и изгонял бесов.

Во время правления Константина Великого (306–337), после смерти жены, Спиридона избрали епископом города Тримифунта. Святитель, не изменив образа жизни и после избрания, соединил пастырское служение с делами милосердия.

Епископ Тримифунтский, по свидетельству церковных историков, в 325-м принял участие в I Вселенском Соборе, где вступил в спор с защитником арианского учения, последователи которой отрицали единосущность Бога – Отца и Бога – Сына. В результате беседы он переубедил оппонента и тот принял Крещение.

Святитель заботился о своей пастве с большой любовью. По молитвам Святого засуха сменялась дождем, а больные исцелялись. Скончался он примерно в 348-м.

Епископ Иерусалимский

По церковному календарю 25 декабря поминают священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

Будущий Святой был учеником пресвитера Климента Александрийского — великого учителя Церкви и писателя. Епископом Флавии Каппадокийской Александра избрали в начале III века.

Святителя, при Септимии Севере (193 — 211), заключили в тюрьму, где он провел три года. После освобождения священномученик отправился в Иерусалим, поклониться Святым местам. По откровению свыше, святителя в 212-м избрали соправителем пожилого Патриарха Наркисса, что было крайне редко в практике древней Церкви.

Иерусалимской церковью священномученик управлял 38 лет – за это время он собрал большую библиотеку творений христианских писателей. Скончался святитель в темнице в 251-м во время гонений при императоре Декии (249 — 251).

Разумник Римлянин

По церковному календарю 25 декабря поминают мученика Разумника (Синезия, по-гречески Синетос — «разумный»).

Родом римлянин, будущий Святой служил чтецом в римской церкви при папе Сиксте (257 — 258).

За мужественное исповедание христианской веры, во время гонений при императоре Аврелиане (270 — 275), мученика подвергли жестоким пыткам и обезглавили.