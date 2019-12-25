Татарские встречи на берегу Персидского Залива: «Праздник, который всегда с тобой»

Татарские встречи на берегу Персидского залива — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения. Но в силу каких-то ментальных особенностей, «татарские встречи» (как я их обозначил в заглавии этой статьи), стали для меня знаковыми, словно очертив ареал некого культурного единства.Каждая встреча с Гузелью Уразовой и Ильдаром Хакимовым проходила как праздник души. Мне было по-настоящему интересно с этими талантливыми и цельными молодыми людьми. Меня покоряло все, и их мечты, их подлинная татарскость, их поразительное исполнительское искусство. Эта творческая пара настолько позитивна, что я невольно проникался их лучистой энергией.Рассказ о наших татарских встречах начну, пожалуй, с мечты Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова, которая в ОАЭ стала реальностью. Это трехэтажная плавучая вилла, первый этаж которой находится под водой, и благодаря стенам из особого стекла вы словно находитесь на знаменитой подводной лодке героя романов Жюля Верна — капитана Немо. На фоне стеклянной стены подводного этажа плавучей виллы.Жизнь на такой вилле словно плавание на яхте, с той разницей, что вы живете в полноценном жилом доме, который дает вам почувствовать самые разные яркие ощущения. Особенно, когда вы спускаетесь на первый уровень и фактически оказываетесь на морском дне. Ребята были в восторге от этого инженерного творения человеческой мысли и, я буквально заразился чувством того праздника души, который нам дарит сбывшаяся мечта. А то, что это чудо им даровано как результат собственного труда, делало все происходящее естественным и закономерным, что для меня, человека, добившегося всего, исключительно самостоятельно, имело особо важное значение. Всегда радостно видеть подлинное воздаяние за труды наши (вот кажется заговорил патетично, но здесь это уместно).Теперь о татарскости (мой любимый термин) этой замечательной пары. Исмагил Шангареев: «Орбиты звезд иногда пересекаются и это случается у меня дома».Каждый раз, как они приходили ко мне в гости, я чувствовал себя так, словно я в Татарстане, и за окном не берег Персидского залива, а берег Волги. Прежде всего, меня приятно удивляла традиционность во всем: начиная от приветствий по-татарски и заканчивая национальным одеянием Гузель. Как нередко бывает у народов, чьи предки вели кочевой образ жизни, (значительная часть татар – кочевники) Гузель более активна в разговоре, кровь бесстрашных воительниц прошлого дает о себе знать. Однако, полный молчаливого достоинства Ильдар, очень органично дополняет супругу. У ребят трое детей и меня очень тронул подарок Гузель – небольшое видео, где она продекламировала квинтэссенцию рекомендаций Ибн Сины, сделанною на основе текстов «Канона врачебной науки» Ибн Ильясом:О мудрецы, учитесь у детей,Владеющих искусством восхищаться,И на качелях Вечности качаться,Включая звезды в круг своих затей. О мудрецы, помилуйте детей,Спасите их от скуки и зубрежки,Даруйте мудрость им, как сласти, понемножку,Чтоб сказкой показался мир идей.О Мудрецы, создайте для детейЗаконы детства, главный из которыхПусть утверждает право игр веселыхДля всех на свете маленьких Людей! Полагаю, что именно приоритеты воспитания, любви к детям в этой достаточно молодой татарской семье, являются определяющими в их творчестве. Гармония, как понимали ее греки, присутствует во всем, что их окружает. Как все творческие пары – они создают свой мир самим своим присутствием. Помните, как хорошо сказано у Мандельштама: «Я и садовник, я же и цветок». Встреча Гузели и Ильдара с Ренатом Ибрагимовым в моем доме мне представляется в чем-то знаковой. Ренат – давно легенда, Гузель и Ильдар – будущее легенды, но уже сегодня они понимают друг друга без слов, хотя в комнате не смолкает грамотная татарская речь. Да, я люблю, когда на татарских встречах мои друзья общаются на татарском языке. Ренат, Гузель, Ильдар, я слышал их песни, но здесь – в моем доме в эмирате Шарджа, я слышал из их уст родной язык…И это тоже была для меня музыка.

Когда бесконечно любимый мной аварский поэт Расул Гамзатов был очень болен, он писал (перевод Н. Гребнева):И, смутно слыша звук родимой речи,Я оживал, и наступил тот миг,Когда я понял, что меня излечитНе врач, не знахарь, а родной язык.Сегодня это классика российской поэзии, ее золотой фонд. Но вдумайтесь: что открывается в этих словах, какая истина? Каждый, даже самый малый, народ России достоин быть услышанным и понятым не только в русскоязычном пространстве, но и в пространстве своей национальной культуры.Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/359813Я не случайно затронул эту тему в статье под рубрикой «Татарские встречи на берегу Персидского залива». Жизнь татарской диаспоры за рубежом (я посетил многие татарские диаспоры в Турции, Италии, Швеции и т.п.), впрочем, как и любой другой диаспоры — это всегда испытание на прочность национальной самости, проверка способности сохранить главное – веру и язык. В этой связи, я бы хотел особо сказать о выступлении Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова на одном из знаменательных событий в жизни татарской диаспоры в ОАЭ – праздничном вечере в честь Курбан Байрама в ресторане «Казань» в эмирате Шарджа. Ресторан «Казань» традиционно открывает свои двери для гостей из Татарстана и Башкортостана, как главных участников национальных и религиозных праздников. По сути он давно превратился в татарский культурный центр, который предлагая шедевры национальной кухни, словно уголок отечества, согревает души атмосферой далекого дома, милой сердцу татарскотью. К слову сказать, татарскость настолько универсальное явление культуры, что в равной степени греет душу и татарина, и башкира, и русского.См. Подробнее: https://oren.ru/kurban-bajram-prazdnichnyj-vecher-tataro-bashkirskih-sootechestvennikov-v-obedinennyh-arabskih-jemiratah/.Важно отметить, что всю свою жизнь я с особой теплотой и уважением относился к людям творчества, и поэтому, особенно был рад нашим соотечественникам Гузели и Ильдару, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы своим искусством дарить людям радость. Гармония татарских встреч на празднике Курбан Байрам.Посмотрите на эти лица. Сколько светлой радости они излучают. Думаю, что сегодня, нам особенно нужны такие праздники как Курбан Байрам. Они как накопители духовности, как живительные источники единения народов, культур, духовного восхождения к вершинам веры.Вспоминаю этот замечательный вечер, как удивительно задушевно пели Гузель и Ильдар, без музыкального сопровождения, как настоящие мастера. И люди, пришедшие на Курбан байрам завороженно слушали это чистое пение, в котором все было от сердца и ничего от привычной «фанерной» эстрады.Так пели наши предки, передавая от сердца к сердцу татарское слово во всем его великолепии. Я слушал и словно погружался в бесконечность татарских лесов и степей, милого сердцу родного края. Праздник подходил к концу и, я, вспомнив о торжественном торте поспешил разделить его между гостями. Гузель и Ильдар стали моими помощниками в этом «сладком занятии». Хроника встреч с Гузель Уразовой и Ильдаром ХакимовымВ гостях у Исмагила Шангареева: https://www.youtube.com/watch?v=uZ25E9zRk1EВыбор виллы мечты: https://www.youtube.com/watch?v=RyVdPg7MFy8Встреча на природе: https://www.youtube.com/watch?v=RyVdPg7MFy8Пересечение звезд: https://www.youtube.com/watch?v=_9QBiQ7k83AГузель Уразова поздравляет Исмагила Шангареева с Днём рождения (2017) https://www.youtube.com/watch?v=ilMf9iTrA0cГузель Уразова читает Исмагилy Шангареевy отрывок из произведения Авиценны (Ибн Сина) https://www.youtube.com/watch?v=xSCKLGmrQi4Татарские встречи на берегу Персидского залива — живая история общения, когда татарскость проявлялась как некое родство душ, восходящие к истории нашего народа, глубинам национального духа. Мы татары и этим все сказано. Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2019 г.