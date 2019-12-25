Александр Романенко высказался о кандидате «Единой России» на пост главы Барнаула

Алтайские единороссы не выдвигали своего кандидата на вакантный пост главы Барнаула, однако они могут заявить поддержку тому или иному претенденту на это кресло.

Александр Романенко.

Дмитрий Лямзин

Как рассказал лидер регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, для выдвижения или поддержки кандидата у партии есть специальная процедура, прописанная в уставе.

«У нас есть устав партии и согласно ему есть наша партийная ответственность провести соответствующую конференцию. Решение конференции должно быть утверждено президиумом генерального совета партии. Это единое требование для всех столиц субъектов Федерации», — заявил Романенко в беседе с корреспондентом altapress.ru.

На прямой вопрос о том, поддерживает ли «Единая Россия» кандидатуру Вячеслава Франка, который в данный момент исполняет обязанности главы краевой столицы, Ромененко отметил: «Давайте подождем до конференции, как только конференция пройдет, решение будет объявлено».

В то же время он подтвердил, что Вячеслав Франк является действующим членом ЕР и имеет партийный билет.

Кто претендует на пост главы Барнаула?

На участие в конкурсе на замещение должности главы Барнаула подали документы девять человек.

Вячеслав Франк.

Анна Зайкова, altapress.ru

Это исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк, известный топ-менеджер Сергей Шумов, экс- кандидат в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов, юрист Алексей Шипунов, депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский, член Общественной палаты Алтайского края Артем Зеров и два пенсионера Владимир Барсуков и Василий Часовских.

Когда состоится конкурс?

Сам конкурс состоится 6 февраля 2020 года. Конкурсная комиссия определится с кандидатами, которые пройдут отбор и будут рекомендованы для избрания на вакантный пост.

Затем, 14 февраля, в ходе сессии городской думы местные депутаты проголосуют за того или иного кандидата и определят, кто же станет градоначальником.

Смотрите также