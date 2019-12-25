Директор Заворотнюк рассказала о сборе денег на лечение актрисы

О блокировке счетов мужа актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно буквально на днях. В Сети появились предположения, что счета заблокировали из-за того, что на них поступали «пожертвования» со стороны неизвестных миссионеров.

Якобы семья Заворотнюк отказалась от помощи, но доброжелательные анонимы узнали, что артистке нужна помощь, и стали пересылать деньги на все известные счета родственников «прекрасной няни». Директор Заворотнюк Марина Попова назвала эти данные бредом. Она сообщила, что даже комментировать эти данные не собирается.

У семьи актрисы очевидные финансовые трудности если бы все было в порядке, Татьяна Навка, человек из близкого круга общения Заворотнюк и Чернышева, не стала бы предлагать им гонорар за ледовое шоу. Родственники «прекрасной няни» пока не принимают финансовую помощь, по крайней мере от поклонников Заворотнюк в лице обычных граждан.

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк проведет новогодние каникулы в больнице, близких будут пускать к ней. Об этом сообщает Газета.ru, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

Звезду ситкома «Моя прекрасная няня» не смогут отпустить домой на праздники из-за якобы тяжелого состояния.

Как пишут СМИ, семья Заворотнюк просила позволить ей побывать во время новогодних праздников дома, они приводили в пример других пациентов, которые были отпущены.

Однако, как уточняется, родным актрисы позволили лишь навещать ее в любое время.