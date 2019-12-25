Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

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Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге…

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА «Новости».

По мнению Путина, жизнь меняется и взаимоотношения между разными уровнями власти «можно было бы как-то отрегулировать по-другому».

При этом он отметил, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, а саму Конституцию лучше не менять.

Путин предложил подумать над созданием в России единой системы публичной власти.

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