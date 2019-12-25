Путин заявил, что интересы народа должны быть выше конъюнктуры

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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в…

Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями завил, что интересы страны и ее народа должны быть выше конъюнктуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что по всем ключевым законопроектам, значимым для жизни граждан нужно обеспечить открытое и живое обсуждение.

«Такие задачи должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы, вне зависимости от идеологических или текущих разногласий», — сказал Путин.

Он отметил, что разногласия всегда есть и будут, но интересы народа должны быть выше.

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