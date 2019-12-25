На заметку туристам: свист вызывает злых духов, молоком можно обидеть и другое

Практика показывает, что далеко не все отпускники изучают особенности культуры страны, в которую отправляются на отдых. И напрасно, ведь тогда им, возможно, придется узнать о некоторых национальных особенностях на собственном горьком опыте.

Например, выяснить, почему не стоит брать с собой домашних животных в Сингапур или носить камуфляж на Барбадосе…

Ну а для тех, кто хочет быть предупрежденным, а значит вооруженным, авиакомпания Fly Dubai составила для туристов гид по различным необычным запретам в разных государствах.

В ОАЭ лучше трезвым, без девушки и сигареты

Распитие спиртных напитков или даже просто пребывание в нетрезвом виде в общественных местах категорически запрещено в ОАЭ. Правда, есть специальные лицензированные заведения, но и там вам должно быть не менее 18 лет (в Дубае) или 21 года (в Абу-Даби). Иначе алкоголь не продадут.

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Не состоящая с официальном браке пара не сможет снять номер в гостинице Эмиратов. Это преследуется по закону, который распространяется и на туристов. Нарушителей депортируют из страны, а могут даже предать суду.

В ОАЭ запрещены электронные сигареты: конфискуют на границе, если попытаться провезти их с собой.

Не есть руками в Италии

Пиццу, конечно, очень удобно есть без ножа и вилки, просто держа руками и откусывая. Но на родине пиццы это считается верхом невоспитанности.

И еще не забудьте, что любимый рокерами жест, когда все пальцы руки согнуты, кроме указательного и мизинца, в Италии имеет совсем другое значение. А именно — «Твоя жена тебе изменяет».

C чаевыми в США

Во многих странах Европы (например, в Италии) считается абсолютно нормальным не оставлять чаевых в кафе и ресторанах. Но в США так не принято, поскольку, как правило, зарплата обслуживающего персонала в значительной степени состоит именно из средств, оставленных посетителями на чай. Проигнорировать это правило значит поступить очень грубо.

Вы не в армии, вы на Барбадосе

На острове Барбадос нельзя разгуливать в вещах камуфляжной расцветки. Запрет распространяется и на детскую одежду.

Без питомца в Сингапур

Любимое домашнее животное не слишком хорошо проведет время, если вы возьмете его с собой в Сингапур. Просто нет смысла тащить с собой питомца, потому что его разрешено держать только в отеле (квартире), а в общественных местах с ним появляться нельзя.

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В Сингапуре не удастся расслабиться, выпив бокал-другой на ночь (по крайней мере, вне специально отведенных мест): с 22:30 до 7 часов утра распитие алкоголя вне баров, кафе и отелей запрещено.

В стране также предельно нетерпимо относятся к тем, кто неспособен донести обертку от конфеты или пустую бутылку до урны. Сорить на улице в Сингапуре — это очень дорогое удовольствие. Даже жвачку в стране запретили, чтобы ни у кого не было соблазна выплюнуть ее, куда не следует. Кроме того, нельзя перекусывать чем бы то ни было в общественном транспорте.

В Таиланде не свисти и уважай короля

Свистеть ночью в Таиланде считается плохой приметой: суеверные местные могут подумать, что вы пытаетесь вызвать злых духов.

Тайцы также очень нервно относятся к тем, кто критикует их короля. О монаршей особе лучше или хорошо, или никак.

В стране считается верхом невоспитанности класть ноги на стол или даже на стул. Также не стоит пытаться указывать на что-то нижними конечностями или, упаси боже, потрогать кого-то ими: это оскорбление.

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Без панибратства и молока в Китае

Чай в Китае принято пить исключительно без молока. Попросить подать его к чаепитию — это даже не моветон, а обида.

В стране не принято обниматься или целоваться, если только вы не знакомы с человеком очень-очень близко.

При документах в Австрии

Приехав в Австрию, не стоит оставлять паспорт в отеле. По местному законодательству, все, и даже туристы, должны быть при документах. Причем водительское удостоверение, если что, не сойдет за документ, идентифицирующий личность.

Индия: ручкаться не будем

В Индии не принято приветствовать людей с помощью какого-либо физического контакта, даже рукопожатия. Об объятиях, поцелуях и прочих похлопываниях по спине не стоит и говорить.

Не зиговать в Германии

Казалось бы, очевидно: не стоит использовать нацистское приветствие в этой стране. Про то, что это была шутка, есть реальная возможность рассказать в суде: нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Юлия Верби, «Лента.ру»

Фото: Паттайя, Таиланд / Jack Kurtz / Zuma / Global Look

Дата: 13.06.2015