Самые ужасные паразиты, опасные для человека

Организмы, которые существуют за счет хозяина-носителя, называются паразитами. Они оказывают пагубное воздействие, являясь причиной поражения крови, внутренних органов и тканей. Эти захватчики провоцируют многие заболевания — от аллергии до онкологии.

По данным мировых исследований, в 2016 году от паразитарных болезней скончалось около 1 млн жителей планеты. Науке известно примерно 300 видов организмов-«нахлебников». Описание самых ужасных паразитов, представляющих опасность для человека, приведено ниже.

Лямблии кишечные

Лямблии — самые распространенные простейшие одноклеточные паразиты, имеющие микроскопичные размеры (15—18 мкм). Заражение ими происходит тремя путями: через контакты с носителями, сырую воду и термически необработанную пищу. Паразиты распространяются в кишечнике и желчном пузыре носителя. Вызывают расстройства ЖКТ.

Инкубационный период длится 7—20 дней. Симптомами инфицирования являются боли в области живота, повышенная утомляемость, тошнота, диарея, дерматиты, потеря аппетита и веса. Паразиты вызывают дисбактериоз, угнетая иммунную систему. Медики утверждают, что лямбии присутствуют у одной третьей жителей Земли. Хорошей новостью является то, что лямблиоз поддается медикаментозному лечению.

Бычий цепень

Бычий цепень — один из самых больших паразитов. Длина этого ленточного червя — 4—12 метров, ширина — 6 мм. Его промежуточными хозяевами являются коровы. В организм человека паразит попадает через сырое или вяленое мясо и вызывает гельминтозное заболевание — тениаринхоз, симптомами которого являются:

Неврозы.

Головная боль.

Расстройства ЖКТ.

Нарушение сна.

Потеря веса.

Вероломство бычьего цепня заключается в том, что после попадания в организм хозяина он в течение шести недель не проявляет себя, поглощая при этом глюкозу, питательные вещества и ослабляя иммунитет человека. Для лечения тениаринхоза применяются антигельминтики — препараты, способствующие выводу паразита из кишечника.

Ришта

Ришта распространен в теплых странах. У этого паразита, являющегося причиной болезни дракункулёз, имеется еще одно название — мединский червь. Заболевание вызывает только его самка, чье нитевидное тело достигает в длину 120 см. Заражение происходит через грязную воду, в которой и распространяются личинки паразита.

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Ришта паразитирует до полутора лет, травмируя мягкие ткани и кожу. Чаще всего червь локализуется в ногах, но бывают случаи поражения живота, спины и рук. У больного появляются утолщения эпидермиса, которые потом переходят в болезненные волдыри и язвы. Единственный метод лечения — удаление паразита хирургическим путем.

Лоа Лоа — глазной червь

Червь, относящийся к виду нематодов, достигает 35 мм в длину и 0,4 мм в толщину. Ареал распространения — страны Центральной и Западной Африки. Обезопасить себя от паразита сложно — он попадает в организм через укусы мух и москитов, которые являются промежуточными хозяевами.

В какое бы место на теле ни вонзилось жало насекомого — червь мигрирует по жировым тканям кожи и добирается до глаз своего нового хозяина, вызывая опухание век, конъюнктивит и боль. Избавиться от Лоа Лоа легко — достаточно пропить курс антибиотиков. В некоторых случаях медики прибегают к хирургическому вмешательству. При отсутствии лечения паразит сопровождает своего носителя в течение 17 лет.

Шистосома

Ареалом шистосомы являются пресные водоемы государств с тропическим климатом: Ирака, Вьетнама, Лаоса, Филиппин, стран Африки и Латинской Америки. Инфицирование происходит при купании или употреблении сырой воды. Паразит проникает в кожу человека, а затем по кровеносным сосудам и лимфатическим путям проходит в кишечник, а также в органы мочеполовой системы.

Шистосома представляет собой тонкого червя шириной 15—20 мм и длиной до 0,6 мм. При отсутствии лечения паразит живет в организме человека годами. Признаками заражения являются высыпания и отечность на коже, потеря аппетита, веса и мышечные боли. По мнению врачей, шистосома способна вызвать серьезные заболевания, такие как инсульт, рак мочевого пузыря, фиброз печени и инфаркт.

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Цистицерки

Цистицерки (личинки свиного цепня) — возбудители болезни, которая называется цистицеркоз (финноз). Она распространена в Азии, Южной Америке и Африке. Чаще всего встречается в регионах с развитым животноводством. Заражение происходит через полусырые и грязные продукты. Паразит вырастает до 15 мм в длину, поражает сердце, почки, кости, нервную систему, органы зрения и головной мозг.

Цистицеркоз — это сложное в диагностике заболевание. Оно часто протекает бессимптомно. Лечение осуществляется только в условиях стационара. Если свиной цепень обнаружен в головном мозге, пациента спасет только операция. При поражении ЦНС и глаз врачи дают неблагоприятный прогноз.

Филярии

Филярии (нитчатки) — это паразиты, вызывающие заболевание филяриатоз. Оно распространено среди населения стран с тропическим климатом, расположенных в Африке, Южной Азии и Центральной Америке. Переносчиками филярий являются кровососущие насекомые. Болезни подвержены как люди, так и позвоночные животные.

Паразиты выбирают местом дислокации лимфатические сосуды и поверхностные слои кожного покрова. Результатом появления филярий в организме становятся такие заболевания, как фуникулит, слоновья болезнь, мастит, аллергия и астма. Сегодня в мире носителями филяриатоза являются 120 млн человек. Из них около 40 млн имеют инвалидность.

Токсоплазма

Токсоплазма — род паразитических микроорганизмов, вызывающих токсоплазмоз. По данным исследований, этим заболеванием страдает 90 % населения планеты, из них 30 % — жители России.

Инфицированию подвержены прежде всего владельцы кошек, так как основными хозяевами паразита являются представители семейства кошачьих.

Длина токсоплазмы — около 10 мкм. Проникнув в организм, паразит размножается в кишечнике и далее локализуется в клетках нервной ткани, сердечной мышцы и легочного эпителия. Токсоплазмоз чрезвычайно опасен для беременных женщин. Паразит может из организма матери перейти к ребенку и послужить причиной его смерти.

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Ванделлия усатая

В отличие от многих микроорганизмов-захватчиков, ванделлию усатую (кандиру) можно увидеть невооруженным глазом. Эта рыбка, длина которой около 15 см, относится к сомам-паразитам и обитает в Ориноко, Амазонке и ее притоках.

Ванделлия паразитирует на рыбах, обосновываясь в их жабрах и питаясь кровью носителя. Для человека она тоже опасна. Дело в том, что этот сомик ищет своих жертв по запаху аммиака, выделяемому жабрами. В организме человека аммиак — продукт метаболизма аминокислот, превращенный печенью в мочевину. И если помочиться в воде — кандиру заплывет в мочеиспускательный канал. Результат — сильные боли. Удалить паразита возможно только хирургическим путем.

Неглерия фоулера

Этот редкий паразит относится к роду амёб. Встречается он в теплых естественных водоемах, искусственных прудах и горячих ах с температурой до +45 °С. В организм человека неглерия фоулера попадет через нос, далее продвигается по обонятельному нерву, а затем атакует головной мозг.

Размножение паразита в клетках мозга приводит к некрозу тканей и кровоизлияниям, вызывая опасную болезнь — первичный амебный менингоэнцефалит. Ее симптомами являются головокружения, судороги, галлюцинации и слепота. Паразит в буквальном смысле съедает мозговую оболочку. Близкое знакомство с неглерией грозит человеку смертельным исходом.

Заразиться паразитами чрезвычайно просто, а избавиться от них очень трудно, а подчас и невозможно. Для того чтобы снизить риск появления «непрошенных гостей», медики советуют придерживаться правил гигиены. Мойте руки после посещения улицы и перед едой, пейте только бутилированную воду, не употребляйте в пищу полусырые или незнакомые продукты и не купайтесь в грязных водоемах. При обнаружении малейших симптомов заражения необходимо пройти срочную диагностику.