Daily Sabah: будущее российско-турецких отношений

Недруги Турции в Вашингтоне утверждают, что геополитическая ориентация страны сильно изменилась и это даже ставит под вопрос ее дальнейшее членство в НАТО. Другие эксперты, не менее критически настроенные, но выше ценящие американо-турецкие отношения, выражают тревогу относительно укрепляющихся отношений между Анкарой и Москвой.

Существует много причин, по которым американцы склонны так думать, и главная из них — стремление Турции вести независимую региональную политику. Турки перестали идти навстречу американским требованиям в тех случаях, когда интересы Турции и США расходятся. При этом в тех случаях, когда интересы двух стран близки, Турция по-прежнему может поддерживать теплые отношения с Соединенными Штатами. Разумеется, в последнее время национальные интересы совпадают все реже. Очевидным исключением стала совместная инициатива по повышению годового торгового оборота между странами до 100 миллиардов долларов. Кроме этого, Турция и Соединенные Штаты схожим образом смотрят на ситуацию в сирийском Идлибе.

Будем откровенны, отношения с Россией Турция строит примерно так же. Там, где интересы двух стран совпадают, Анкара тесно сотрудничает с Москвой. Так, турки и русские предприняли ряд совместных действий в Сирии. Хороший контакт между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным помогает их странам сблизиться по целому ряду вопросов. Однако не стоит забывать, что у Эрдогана также сложились исключительно хорошие отношения с Дональдом Трампом, что открывает широкие возможности для дальнейшего укрепления американо-турецких отношений.

Таким образом, американские эксперты неправильно ставят вопрос. Нет, приоритеты Турции не изменились. Страна просто отстаивает свои жизненно важные интересы, не пытаясь ни сыграть кому-либо на руку, ни причинить кому-либо ущерб. В основе турецкой внешней политики лежат национальные интересы Турции.

Отношения между Турцией и Россией страдают от тех же проблем, которые характерны для отношений между Турцией и США. Наглядный пример — ситуация в Идлибе. Силы Москвы и поддерживаемого русскими режима начали новое наступление, нанося в процессе удары по городам и убивая мирное население. Это, без всякого сомнения, порождает напряженность между Турцией и Россией и подрывает двусторонние отношения. Еще один предмет разногласий — ситуация в Северной Сирии. Русские обещали способствовать отводу сил террористической организации РПК на 30 километров от турецко-сирийской границы. Выполнила ли Москва это обещание, по-прежнему крайне сомнительно.

Сейчас в отношениях между Турцией и Россией появился дополнительный источник трений — последние события в Ливии. Турция сотрудничает с Правительством национального согласия Фаиза Мустафы ас-Сараджа (Fayez Mustafa al-Sarraj), которое ООН признает законной властью в стране. Не секрет, что правительство ас-Сараджа просит у Турции помощи в борьбе с Халифой Хафтаром (Khalifa Haftar), силы которого постоянно нападают на Триполи. До сих пор Турция оказывала ПНС только политическую и дипломатическую поддержку. Однако в свете недавнего соглашения о военном сотрудничестве и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами, речь может зайти и о военной помощи.

Россия, напротив, решила поддержать не легитимное, международно признанное правительство Ливии, а заговорщика Хафтара. По некоторым данным, Москва оказывает его силам военную поддержку, в том числе отправила ему 1600 наемников. Чего Кремль надеется добиться в Ливии, пока не очень понятно, но в любом случае поддержка Хафтара Москвой неминуемо будет порождать трения между Турцией и Россией. Хотя Анкара и Москва тесно сотрудничают в некоторых областях, в частности в областях энергетики и безопасности, это не помешает туркам противодействовать русским на ливийском театре. В ближайшие дни российскую столицу должна посетить турецкая делегация, чтобы обсудить вопросы, вызывающие у Турции беспокойство.

Американским экспертам, которых интересуют турецкие приоритеты, следует поискать себе более полезное занятие — например, они могли бы внимательнее следить за ситуацией в Ливии.

Sabah, перевод ИноСМИ