Чиновник жмись оставшиеся квартир барнаульские сироты устроили массовый пикет

Участник пикета

24 декабря в Барнауле состоялась акция протеста, организованная горожанами, относящимися к категории «дети-сироты». Их позицию поддержал и помощник депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Петр Кайдаш. Собравшиеся потребовали от городских властей выдать им положенное по закону жилье, которое они не могут получить уже несколько лет даже через суд, рассказали в пресс-службе партии.

По сведениям «жириновцев», один из участников акции протеста в 2014 году подал в суд на КГКУ «Региональное жилищное управление» с требованием предоставить ему причитающиеся жилые метры и выиграл. Однако вопреки решению суда положенное помещение барнаулец не может получить уже более пяти лет. «Когда проводится аукцион на покупку квартир для сирот, ни один барнаульский застройщик не хочет в нем участвовать из-за низкой цены. В других городах средняя стоимость квадрата ниже. В итоге жилье предоставили в этом году 300 сиротам в Бийске и Рубцовске, а в краевом центре его получил только один человек. Очередь выигравших в суде уже очень большая, а сколько тех, кто опустил уже руки и не пошел судиться! И ведь есть деньги, но они попросту не осваиваются», — прокомментировал Петр Кайдаш.

Акция стала массовой

Активист предложил властям предоставить алтайским детям-сиротам выбор: получать жилье или государственный жилищный сертификат. «Проблема уже очень остро стоит, дальше некуда! Неужели нам каждые полгода нужно выходить на пикет, чтобы напоминать о ней? Почему власти других субъектов находят механизмы и какие-то пути решения, а наши медлят? Есть же опыт Приморья, Самарской области», – возмутился либерал-демократ.

В результате барнаульцы простояли на пикете около часа. На плакатах можно было прочесть: «Хватит экономить на сиротах!», «Чиновник, тебе суд – не указ? Дайте сиротам крышу над головой!», «Чиновник, не жмись! Тебе есть, где жить!», «Сироты – не бомжи!», «Сиротам дом не выделяешь – закон российский нарушаешь!», «Сиротам — квартиры, чиновников — к ответу!» Однако пока неизвестно, возымели ли они какое-то действие.

Напомним, несколькими днями ранее председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко в ходе интернет-конференции на сайте краевого парламента отчиталась об обеспечении жильем детей-сирот. По ее словам, с 2013 года квартирами в крае обеспечили почти 1500 человек. При этом на 2019 год на эти цели предусмотрен объем финансирования в размере 229 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 213 млн рублей и краевого бюджета — 16 млн рублей. Кроме того регион дополнительно предусмотрел выделение еще 268 млн рублей в 2019 году. Таким образом, в этом году удастся обеспечить квартирами 374 человека. Сейчас составляются планы на 2020 год.