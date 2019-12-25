В Татарстане объявили лауреатов конкурса «Руководитель года»

В Татарстане назвали имена лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года — 2019». В торжественной церемонии награждения в «Пирамиде» приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и премьер-министр Алексей Песошин.

Лауреатами конкурса в номинации «За высокую конкурентоспособность» стали гендиректор ООО «Ойл» Антон Туркин, главный геолог — заместитель гендиректора «Татнефти» Раис Хисамов и глава авиакомпании «Тулпар Эйр» Сергей Трифонов.

Победителями в номинации «За инвестиционную активность» объявлены гендиректор «Джошкуноз Алабуга» Эджевит Октем, председатель СХПК «Кызыл юл» Фердинанд Хайруллин и глава «Тэмпо» Ильдус Исламов.

Лучшими в номинации «За достижения в инновационной деятельности» признаны директор ФКП «Государственный НИИ химических продуктов» Роза Гатина и гендиректор «НИИтурбо-компрессор им. Шнеппа» Евгений Ибрагимов.

В номинации «За высокую социальную ответственность» наградами отмечены глава «Российской инновационной топливно-энергетической компании» Николай Николаев и директор «ТМС групп» Анвар Яруллин.

Победителем в номинации «За активное развитие кадрового потенциала» стал гендиректор Казанского порохового завода Александр Лившиц.

«За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса» отмечены директор НПП «РУ-Инжиниринг» Равиль Идиятулин, директор ООО «Восток» Алексей Леонтьев и директор УК «ПЖКХ-17» Мунир Шаяхметов.

Лауреатами конкурса в номинации «За цифровую трансформацию предприятия» стали председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и коммерческий директор ГК «ТатПром-Холдинг» — заместитель гендиректора Набережночелнинского трубного завода Екатерина Никонова.