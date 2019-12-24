«Нужно уходить с проекта»: Мать звезды «Дома-2» Кати Скалон умоляет дочь вернуться домой

Звезда проекта «Дом-2» Екатерина Скалон, как известно, после расставания с Федором Стрелковым отправилась на Сейшельские острова, где хочет закрутить роман с Владом Ивановым. Однако мать блондинки, как оказалось, категорически против жизни дочери в Периметре и ежедневно умоляет ее вернуться домой.

В итоге Катя Скалон рассталась с Федором Стрелковым, молодой человек обвинил ее в алкоголизме, а мать стала просить, чтобы дочь вернулась домой и «не позорилась» каждый день. Сама же блондинка уже влюбилась во Влада Иванова и поспешила отправиться к нему на Сейшелы.