«Этими вопросами занимается бухгалтер»: Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с долгами

Не так давно появились сведения, что телеведущая и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова попала в список должников за услуги ЖКХ, сведения были предоставлены судебными приставами Санкт-Петербурга, где у певицы есть квартира. Теперь же директор знаменитости Антон Богославский прояснил сложившуюся ситуацию, отметив, что у его подопечной есть личный бухгалтер.

При этом Антон Богославский осудил СМИ, которые сравнили Ольгу Бузову со злостными неплательщиками, ведь долг в 10 тысяч рублей для нее — сущий пустяк. Он отметил, что на это даже не стоит тратить время, ведь если долг и есть, он будет оплачен в ближайшее время.