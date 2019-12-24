«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией Собчак

Юморист и шоумен Максим Галкин в шоу «А поговорить?» на YouTube рассказал о своем отношении к алкоголю и сигаретам. Как отметил супруг Аллы Пугачевой, за вечер он может выпить даже бутылку водки или виски, если к тому располагает компания, однако никогда зависимым от пагубной привычки не был.

Однажды, рассказал Максим Галкин, он вел вместе с Ксенией Собчак мероприятие, накануне которого выпил вместе с другом. При этом юморист играл в «Борьбу умов» на телефоне и на все вопросы отвечал правильно, что впечатлило светскую львицу. Курить, как оказалось, супруг Аллы Пугачевой никогда не пробовал.