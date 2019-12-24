Красноярский губернатор рассказал, как он в трико и майке изображал собаку

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал журналистам, как он производил впечатление на одноклассников вибрирующим хвостом и искал елку в лесу, сообщает РИА «Новости».

Александр Усс. Губернатор Красноярского края.

sobranie.info.

Усс на своей традиционной пресс-конференции не только рассказал об итогах года, но и поделился яркими детскими воспоминаниями.

Поведал он, как однажды участвовал в школьном мероприятии в костюме собаки.

«Мне мать изготовила костюм, который потряс школу. У меня было черное трико, майка. Я должен был изображать собаку. Мать пришила к костюму овечьей шерсти. А для того, чтобы был хвост, кусок проволоки под майку скручен сзади, обшит чем-то, кисточка на хвосте. Несложным движением хвост вибрировал, чем я произвел неизгладимое впечатление на класс и на учителей», — вспомнил губернатор.

Также Усс рассказал, как маленьким потерялся в лесу, когда решил сделать полезное дело и принести домой елку к Новому году.

«Тогда искусственных елок не было, были настоящие. Пошел в лес, выбирал там получше. Доходился до того, что меня чуть не полдеревни искало», — поделился воспоминаниями глава Красноярского края.

По его словам, он был обескуражен, почему его никто за эту красивую елку не похвалил.

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