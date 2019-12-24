Врачи рассказали, как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники

В период новогодних праздников нагрузка на поджелудочную у многих россиян увеличивается в разы. Ведь в эти дни люди часто позволяют себе много вредной еды, а также алкоголя. Поэтому часто именно в новогодние праздники врачи принимают пациентов с панкреатитом. Профессор Андрей Кригер рассказал, что человек может жить с панкреатитом годами. Боль может то появляться, то затихать на время. А вот острая форма этого заболевания протекает стремительно. Спровоцировать панкреатит может чрезмерное употребление жирного, копченого, острого или сладкого, либо большая доза спиртного.

Если сразу же не предпринять меры, то панкреатит может превратиться в панкреонекроз, и человек погибнет.Поэтому, если человек понимает, что в новогодние праздники будет есть много вредной пищи и пить алкоголь, то лучше накануне пройти обследование и выяснить в каком состоянии находится поджелудочная железа. Врач, на основании полученных результатов, покажет, может ли человек позволять себе вредную пищу. Но, как объяснил эксперт, лучше все же питаться правильно, поскольку, если подвергать поджелудочную лишним нагрузкам, в конце концов она даст о себе знать. И тогда, даже при успешном лечении, придется соблюдать до конца жизни очень строгую диету.