Какой праздник 25 декабря в России и мире

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Праздники 25 декабря

25 декабря, в России отмечается 1 праздник.

Спиридон Солнцеворот

Народный праздник Спиридон Солнцеворот отмечается 25 декабря 2019 года (дата по старому стилю – 12 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Спиридона Тримифунтского. В простонародье святой получил прозвище Переворот, так как люди считают, что он солнце крутит так, чтобы оно всегда для людей светило.

История

Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье простых христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу. Перед его взором всегда был пример Давида, Иакова и Авраама, которые отличались кротостью, простотой и любовью к странникам.

За свои добрые дела Спиридон был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафедре, Спиридон совершил множество чудес, но не отступал от установленных церковных правил и продолжал вести добропорядочную жизнь, отличаясь трудолюбием и добротой.

Традиции и обряды

В этот народный праздник запрещается делать любую работу. Вечернее время можно посвятить гаданиям, а дневное – развлечениям.

Традиционно в этот день печется каравай и делается на нем крест. Считается, что такой символ солнца способен уберечь от нечистой силы. Защитить дом от нечисти можно и при помощи топора, который необходимо вбить в порог избы.

На Спиридона Солнцеворота курам дается зерно из правого рукава. Согласно поверью, это помогает им нести больше яиц.

В этот день традиционно разводят костры, чтобы солнце не забыло дорогу домой.

Приметы