Какой праздник 25 декабря в России и мире

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Праздники 25 декабря
25 декабря, в России отмечается 1 праздник.
Спиридон Солнцеворот
Народный праздник Спиридон Солнцеворот отмечается 25 декабря 2019 года (дата по старому стилю – 12 декабря). Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Спиридона Тримифунтского. В простонародье святой получил прозвище Переворот, так как люди считают, что он солнце крутит так, чтобы оно всегда для людей светило.
История
Спиридон родился в конце III века на Кипре в семье простых христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный, богоугодный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, и супруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены покинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Богу. Перед его взором всегда был пример Давида, Иакова и Авраама, которые отличались кротостью, простотой и любовью к странникам.
За свои добрые дела Спиридон был удостоен чудного дара. Он начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафедре, Спиридон совершил множество чудес, но не отступал от установленных церковных правил и продолжал вести добропорядочную жизнь, отличаясь трудолюбием и добротой.
Традиции и обряды
В этот народный праздник запрещается делать любую работу. Вечернее время можно посвятить гаданиям, а дневное – развлечениям.
Традиционно в этот день печется каравай и делается на нем крест. Считается, что такой символ солнца способен уберечь от нечистой силы. Защитить дом от нечисти можно и при помощи топора, который необходимо вбить в порог избы.
На Спиридона Солнцеворота курам дается зерно из правого рукава. Согласно поверью, это помогает им нести больше яиц.
В этот день традиционно разводят костры, чтобы солнце не забыло дорогу домой.
Приметы
- По погоде на Спиридона Солнцеворота судят о погоде на Новый год (31 декабря).
- Если утро пасмурным выдалось, то весна будет ранней.
- Если воробьи начали таскать в свои гнезда пух – жди лютых морозов.
- Если ветер в этот день несколько раз меняет направление, то урожай в следующем году будет славным.
- Если весь день солнце светит, то на Святки погода также будет ясной.
- Если можжевельник гнуться начал – жди метелицы.
- Если домашние животные в стойло прячутся, то вскоре пойдет сильный снег.