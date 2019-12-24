Оставшаяся без рук из-за мужа-изверга Рита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Share Tweet Share Share Email Comments

Маргарита не побоялась выставить на всеобщее обозрения свои шрамы на ноге, а также бионический протез.

Жительница Подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая лишилась руки из-за мужа-садиста, показала кадры с новой фотосессии, представ перед подписчиками в сексуальном образе.

На снимках Грачева, которые она опубликовала на своей странице в "ВК", одета в черное боди, которое подчеркивает стройность фигуры девушки. Маргарита не побоялась выставить на всеобщее обозрения свои шрамы на ноге а также бионический протез. В подписи к серии снимков она обратилась ивжнтхх к людям, которые критиковали ее за прошлые смелые кадры.

"Хейтеры и люди которые любят обвинять, осуждать,находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж( сама виновата, раз такие фотографии, значит руки отрубил за дело) сразу проходите мимо! Я считаю что такому нет никаких объяснений!", – подписала свой пост Грачева.

Подписчики в своем большинстве поддержали Маргариту в ее самовыражении, а также борьбе с семейным насилием. Однако даже несмотря на довольно внятную просьбу к хейтерам пройти мимо этого поста, они все же проявились.

"Один сплошной фотошоп…..", пишет Светлана Бронина.

"Фотосессия прекрасная. Но вы же оправдывали мужа. Вы же жили с ним. Или он в одну секунду садистом стал?", – задался странным вопросом Антон Токарев.

Однако поклонников у Маргариты судя по количеству добродушных комментариев явно больше, чем злопыхателей, которых к слову буквально растоптали фанаты Грачевой.

Напомним, для детей Маргарита Грачева несколько лет назад пострадала от рук мужа, который из ревности вывез её в лес и отрубил кисти рук. После этого он отвёз её в больницу и рассказал о случившемся. Одну руку врачам удалось пришить, другую теперь заменяет протез.

После этого ужасного случая девушка не замкнулась в себе, а, наоборот, начала весьма активную жизнь, участвовать в различных фотосессиях, и поддерживать жертв насилия. Также она занимается написанием книги.